Un député libéral de longue date de la Colombie-Britannique retiré du caucus après avoir remis en question la science du changement climatique

Le chef libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, a retiré le député de longue date John Rustad du caucus du parti après que Rustad ait publié une publication sur les réseaux sociaux mettant en doute la science du changement climatique et exhortant les gens à «célébrer le CO2».

Dans des messages sur Facebook et Twitter, Rustad, le député de la circonscription des lacs Nechako à l’ouest de Prince George, a partagé un graphique et un message affirmant que les gens avaient été «trompés» par la science du changement climatique et qu’ils devraient être heureux que le CO2 soit émis dans le atmosphère.

Le député provincial John Rustad a été retiré du caucus libéral de la Colombie-Britannique après avoir partagé des tweets niant le changement climatique. (Twitter)

En réponse, Kevin Falcon, qui a été élu chef du parti en février, s’est distancié de la position de Rustad, tweetant : “#ClimateChange est l’une des menaces les plus critiques qui pèsent sur notre avenir”, et que Rustad “ne parle pas au nom du caucus sur cette question.”

Soyons clairs : #ClimateChange est l’une des menaces les plus critiques qui pèsent sur notre avenir. Les @bcliberals sont fortement engagés dans une action climatique de fond & rétablir la place de la Colombie-Britannique en tant que chef de file mondial en matière de politique climatique. @JohnRustad4BC ne parle pas au nom du caucus sur cette question. —@KevinFalcon

Ce tweet a été publié mercredi, et jeudi, Falcon a publié la déclaration suivante : « La politique est un sport d’équipe, et les Britanno-Colombiens s’attendent à ce que leurs élus travaillent en coopération sur les problèmes importants auxquels notre province est confrontée.

“Suite à un comportement qui ne soutenait pas notre équipe de caucus et les principes de respect et de confiance mutuels, j’ai retiré le député provincial John Rustad du caucus libéral de la Colombie-Britannique avec effet immédiat.”

Falcon a déclaré à CBC qu’il avait tenté de contacter Rustad après le tweet en question, mais qu’il n’avait pu le joindre que jeudi. Quand ils ont parlé, il lui a dit qu’il devait être un “joueur d’équipe”.

“Je n’ai pas pu obtenir la satisfaction qu’il est prêt à être un joueur d’équipe, alors je l’ai renvoyé du caucus.”

REGARDER | Falcon explique pourquoi il a retiré Rustad du caucus libéral :

Falcon dit que le député provincial de Kamloops-South Thompson, Todd Stone, deviendra porte-parole intérimaire en matière de foresterie.

“Un cadeau d’anniversaire intéressant”

Dans une interview avec CBC, Rustad a noté que c’était son anniversaire et a déclaré que la nouvelle de son éviction était “un cadeau d’anniversaire intéressant”.

Rustad a déclaré qu’il pensait que les politiques climatiques mondiales visant à réduire les émissions de carbone causaient un “véritable préjudice”, et il a déclaré qu’il était important pour lui d’en parler.

Plus précisément, a-t-il dit, les efforts visant à réduire les engrais à base d’azote contribueraient aux pénuries alimentaires mondiales et, combinés à la hausse des prix du carburant, il ne peut plus garder ses opinions pour lui dans l’intérêt de l’unité du parti, ajoutant : « Je suppose que ce débat n’est pas n’est pas le bienvenu dans notre caucus.”

Rustad a déclaré qu’il croyait que le changement climatique se produisait et que les humains y contribuaient – ​​un changement par rapport à sa position en 2021 lorsqu’il avait refusé de répondre à cette question.

Cependant, il a fait valoir que le rôle des émissions de carbone dans ce changement est une “théorie” et “devrait faire l’objet d’un débat”.

Le rapport de l’ONU sur la crise climatique dresse un sombre tableau Le monde est sur la bonne voie pour dépasser un seuil climatique critique à moins que des efforts significatifs ne soient faits pour réduire les émissions et réduire la dépendance aux combustibles fossiles, met en garde le dernier rapport des Nations Unies sur le changement climatique. Dans l’accord de Paris sur le climat de 2015, les pays avaient convenu de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Un rapport sur le climat de 2021 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a conclu que les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine dans notre atmosphère sont déjà suffisamment élevées pour garantir un dérèglement climatique pendant des décennies.

S’appuyant sur plus de 14 000 études scientifiques, le rapport a donné l’image la plus complète et la plus détaillée jamais recueillie de la façon dont le changement climatique modifie le monde naturel et prédit des impacts catastrophiques si les niveaux d’émission ne sont pas réduits.

Un rapport de 2022 représentant les travaux de 330 scientifiques sur deux ans a tiré des conclusions similaires pour le Canada et le monde.

Falcon a déclaré que la position de son parti était que cette menace devait être traitée, mais qu’il ne pouvait pas faire participer Rustad, une évaluation avec laquelle Rustad était d’accord.

“Nous sommes arrivés à une différence irréconciliable”, a déclaré Rustad, ajoutant qu’il n’avait “aucun ressentiment” envers Falcon ou l’un de ses anciens collègues libéraux à propos de la destitution.

Même s’il ne fait plus partie du caucus libéral de la Colombie-Britannique, Rustad continuera de représenter sa circonscription à moins qu’il ne décide de démissionner.

Historique des publications incendiaires et trompeuses sur les réseaux sociaux

Ce n’est pas la première fois que la position de Rustad sur le changement climatique – et son utilisation des médias sociaux – est critiquée.

En avril 2021, il a contesté l’utilisation du mot « pollution » pour décrire le C02 lors du discours du trône du gouvernement provincial du NPD.

“Le dioxyde de carbone est un composant essentiel de la vie sur cette planète. Ce n’est pas une pollution, et ce genre de désinformation est tout simplement ridicule. C’est ridicule de faire cela. Cela ne sert personne”, a déclaré Rustad.

Lorsqu’on lui a demandé directement par CBC s’il croyait que le changement climatique était réel et causé par l’homme, Rustad a refusé de répondre.

En janvier 2021, il a fait face à des réactions négatives suite à une publication sur Facebook remettant en question la décision de déployer le vaccin contre la COVID-19 aux membres autochtones de sa circonscription en priorité.

“Qui prend la décision de continuer à vacciner un jeune de 18 ans dans la même communauté tout en ne vaccinant pas un homme de 90 ans avec des problèmes de santé importants?” a-t-il écrit, faisant référence aux jeunes de la communauté Nak’azdli près de Fort St. James, en Colombie-Britannique

Et en 2019, il a publié un message relayant la fausse affirmation selon laquelle des scientifiques du gouvernement auraient euthanasié 24 caribous en voie de disparition.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait publié ce message sans vérifier s’il était vrai, Rustad a répondu : “S’il y a des erreurs et des trucs faits, je ne veux certainement pas faire partie de ce qui serait considéré comme de fausses nouvelles”, ajoutant : “En même temps , quand une information comme celle-là est diffusée, c’est une information qui vaut la peine d’être partagée.”

Lorsque Falcon est devenu chef des libéraux de la Colombie-Britannique en mai 2022, il dit avoir parlé aux membres de travailler ensemble.

“John est là depuis longtemps. Il sait mieux faire”, a déclaré Falcon. “Il sait exactement ce qu’il faisait et il sait exactement quelles pourraient être les conséquences probables.”

Rustad a été élu pour la première fois en 2005 en tant que représentant de la circonscription de Prince George-Omineca, qui a ensuite été dissoute et remplacée par la circonscription actuelle de Nechako Lakes.

Sous la première ministre de l’époque, Christy Clark, il a été ministre des Relations et de la réconciliation avec les Autochtones et, plus tard, des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles.

Avant son retrait du caucus, Rustad a été porte-parole en matière de foresterie pour les libéraux de la Colombie-Britannique.

Falcon a déclaré que quiconque a des doutes fondamentaux sur la réalité du changement climatique ne sera pas le bienvenu dans le caucus libéral de la Colombie-Britannique à l’avenir.

“Ça ne marchera pas.”