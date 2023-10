Un député libéral appuie la motion de Poilievre sur une taxe sur le carbone

La dernière tentative infructueuse du chef conservateur Pierre Poilievre pour demander au premier ministre Justin Trudeau d’abroger son système de tarification du carbone a obtenu le soutien d’un député libéral.

Mercredi, le député libéral d’Avalon, à Terre-Neuve. Ken McDonald a été le seul membre de son caucus à voter en faveur d’une motion non contraignante de l’opposition officielle.

Bien que la proposition ait été rejetée par 209 voix contre 119, McDonald était le seul membre des caucus libéral, bloquiste ou néo-démocrate à se ranger du côté de la proposition de Poilievre.

La motion conservatrice, débattue jeudi dernier, interpellait les autres partis pour leur soutien à l’augmentation du prix du carbone, tout en implorant la Chambre des communes de « demander au gouvernement de présenter un projet de loi, dans les sept jours suivant l’adoption de cette motion, pour abroger toutes les taxes sur le carbone. »

Lorsque McDonald s’est levé à la Chambre pour voter en faveur de la motion, il a été accueilli par de vifs applaudissements et des acclamations de l’autre côté de l’allée.

Ce n’était pas la première fois que McDonald était le seul député libéral à appuyer une motion vantant la promesse des conservateurs de « supprimer la taxe ».

En 2022, il s’est rangé du côté de l’opposition officielle pour demander au gouvernement libéral fédéral de tenir compte de la demande du premier ministre libéral de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, d’une exemption de la taxe sur le carbone sur les combustibles de chauffage domestique.

Poilievre et Trudeau ont échangé des coups au sujet de la division.

« Cette taxe sur le carbone n’en vaut pas le coût. Et ce n’est pas moi qui le dis. Le député libéral d’Avalon a déclaré, et je cite : « Nous punissons les régions rurales de notre pays et les personnes les plus vulnérables de la société ». « D’autres députés libéraux aiment retourner au Canada atlantique et dire qu’ils ne sont pas d’accord avec le projet du premier ministre de quadrupler la taxe sur le carbone pour la porter à 61 cents le litre. Malheureusement, ils perdent la colonne vertébrale lorsqu’ils arrivent à la Chambre des communes », a déclaré Poilievre.

« Alors va-t-il arrêter de les intimider, leur laisser un vote libre, afin que nous puissions adopter notre motion visant à supprimer la taxe et à faire baisser les prix? »

Après avoir rétorqué que le plan libéral était « avant tout un plan sur l’abordabilité », Trudeau a parlé des conversations qu’il a eues avec les Canadiens de l’Atlantique au cours de l’été, qui ont été dévastés par les impacts des événements météorologiques extrêmes.

« Ils voient l’impact du changement climatique et savent que nous devons continuer à lutter contre le changement climatique tout en remettant de l’argent dans leurs poches. C’est exactement ce que fait la tarification de la pollution. C’est ce que nous allons continuer de faire », a déclaré Trudeau. .

Depuis qu’il est devenu chef, Poilievre a semblé adopter une stratégie consistant à utiliser souvent les jours qui lui sont alloués dans l’opposition pour faire avancer des motions appelant à la fin de la taxe fédérale sur les carburants imposée par Trudeau, lui permettant ainsi de compter le nombre de fois où les autres partis ont rejeté l’idée.