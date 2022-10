Un député libanais exige des économies bancaires piégées

Son avocat Fouad Debs, membre du groupe juridique et de défense de l’Union des déposants, a déclaré à l’Associated Press que les négociations étaient en cours et qu’elle avait rejeté une proposition “ridicule” de retirer ses économies en livres libanaises à une fraction de sa valeur en dollars. .

Le grand public a salué les braquages ​​de banque, certains saluant même les auteurs comme des héros. Parmi les cas les plus notables, Sally Hafez, qui a pris d’assaut le mois dernier une succursale bancaire de Beyrouth avec un faux pistolet et un bidon d’essence pour emporter quelque 13 000 dollars afin de financer le traitement contre le cancer de sa sœur de 23 ans.

Entre-temps, les banques ont condamné les actions des déposants en colère et ont déclaré mardi dans un communiqué que le gouvernement libanais était principalement responsable de la crise. Le mois dernier, les banques ont fermé pendant une semaine après qu’au moins sept banques aient été perquisitionnées, et n’ont depuis rouvert que partiellement.

Debs, qui, aux côtés de l’Union des déposants, a tenté d’aider les déposants à débloquer leur épargne bloquée, a déclaré que la situation n’était plus supportable et que le Liban devait réformer son économie pour redevenir viable.

“Ce que nous voulons, c’est une solution collective qui passerait par un plan de relance juste, complet, transparent et comprenant la restructuration des banques et de la dette publique”, a déclaré Debs à l’AP, ajoutant que les politiciens et les banquiers devraient être tenus responsables de la crise.

Le Liban lutte depuis plus de deux ans pour parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international pour un programme de sauvetage. Le gouvernement du pays et le parlement divisé ont bloqué une douzaine de réformes obligatoires depuis qu’ils sont parvenus à un accord de principe en avril, notamment la restructuration de ses banques, la mise en place de contrôles formels des capitaux et la réforme de ses lois obsolètes sur le secret bancaire. Les Nations Unies et le FMI ont tous deux critiqué le Liban pour ses progrès lents.