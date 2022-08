Un député iranien laisse entendre que l’horreur poignardée par Salman Rushdie était un “travail direct” de l’Iran en réponse au meurtre américain du général en chef

Un député iranien a suggéré que le coup de couteau brutal de Salman Rushdie était le “travail direct” du pays en réponse au meurtre américain d’un général de haut rang.

L’auteur, 75 ans, a été poignardé jusqu’à 15 fois hier devant des spectateurs horrifiés à New York après avoir subi des années de menaces de mort pour son roman Les Versets sataniques.

Salman Rushdie a été poignardé plusieurs fois à New York vendredi Crédit : PA

Le sympathisant iranien Hadi Matar, 24 ans, a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre Crédit : AP

Un député iranien a laissé entendre que l’attaque était “l’œuvre directe” de l’Iran Crédit : EPA

Le législateur iranien Malek Shariati Niasar a laissé entendre que l’attaque aurait pu être le “travail direct” de l’Iran alors qu’il qualifiait Rushdie – qui risque de perdre un œil – d'”apostat”.

Il a dit : « Attaquer le renégat Salman Rushdie en Amérique, si : 1. Cela devrait être le travail de l’Iran directement : prouver la puissance de l’Iran islamique.

“2. Le travail d’un musulman “Khomeiny n’a pas vu” et être indépendant de l’Iran : exporter la révolution au cœur de l’ennemi

« 3. Laissons l’Amérique et l’Angleterre faire leur propre travail (!) : une leçon de confiance envers l’Occident.

“Mais dans les trois cas, c’est un avertissement aux assassins du martyr Soleimani.”

L’officier militaire iranien Qasem Soleimani a été assassiné en 2020 lors d’une frappe ciblée de drones américains à Bagdad – incitant l’Iran à lancer des missiles sur la base américaine en Irak.

Cela survient alors que le sympathisant iranien Hadi Matar, 24 ans, a été accusé de tentative de meurtre au deuxième degré après avoir été plaqué au sol par de courageux membres du public à l’établissement de Chautauqua.

L’écrivain d’origine indienne Rushdie reste sous ventilateur et souffre de nerfs sectionnés et d’un foie endommagé après avoir été poignardé à plusieurs reprises vendredi.

Rushdie était présenté pour donner une conférence à des centaines de personnes sur la liberté artistique lorsqu’un homme s’est précipité sur scène et s’est jeté sur le romancier, qui vit avec une prime sur la tête depuis la fin des années 1980.

Les participants horrifiés se sont précipités à son aide avec des images de la scène montrant Rushdie allongé sur la scène alors qu’une foule l’entourait.

On pouvait voir du sang éclaboussé sur un écran dans l’amphithéâtre et sur une chaise sur laquelle Rushdie était assis.

Il a été transporté par avion à l’hôpital, où il demeure et est incapable de parler.

La dictature iranienne a célébré l’attaque d’horreur – qualifiant Rushdie d'”apostat” et d'”hérétique” alors qu’elle louait son agresseur pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”.

Il y a plus de 30 ans, le régime a appelé à l’assassinat de Rushdie, le forçant à se cacher.

Le journal iranien ultra-conservateur Kayhan a salué le coup de couteau dans le numéro d’aujourd’hui alors que son chef Hossein Shariatmadari a décrit Rushdie comme “dépravé”.

Il a déclaré: “Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l’apostat et dépravé Salman Rushdie à New York.

« Baisons les mains de celui qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau.

FARS News, un autre média appartenant au régime, a accusé Rushdie d’avoir “insulté le Prophète de l’Islam (PSL)” avec le “contenu anti-religieux” du livre.

DES MENACES DE MORT

Rushdie, qui est né dans une famille musulmane cachemirienne à Bombay, aujourd’hui Mumbai, avant de déménager au Royaume-Uni, a longtemps fait face à des menaces de mort pour son quatrième roman, The Satanic Verses.

Il a été interdit dans de nombreux pays à forte population musulmane lors de sa publication en 1988.

Quelques mois plus tard, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, alors chef suprême de l’Iran, a prononcé une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à tuer le romancier et toute personne impliquée dans la publication du livre pour blasphème.

Rushdie, qui a qualifié son roman de “plutôt doux”, s’est caché pendant près d’une décennie.

Hitoshi Igarashi, le traducteur japonais du roman, a été assassiné en 1991.

Le gouvernement iranien a déclaré en 1998 qu’il ne soutiendrait plus la fatwa, et Rushdie a vécu relativement ouvertement ces dernières années.

Des organisations iraniennes, dont certaines affiliées au gouvernement, ont collecté une prime de plusieurs millions de dollars pour le meurtre de Rushdie.

Et le successeur de Khomeiny en tant que chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré aussi récemment qu’en 2019 que la fatwa était “irrévocable”.

L’agence de presse semi-officielle iranienne Fars et d’autres médias ont fait don d’argent en 2016 pour augmenter la prime de 600 000 $ (500 000 £).

Matar, du New Jersey, avait un laissez-passer pour accéder à l’événement et a été arrêté après l’attaque.

Il a maintenant été accusé de tentative de meurtre après que des flics ont fait une descente hier soir à son domicile à Fairview.

ATTAQUE D’HORREUR

Le joueur de 24 ans aurait pris d’assaut la scène et aurait commencé à attaquer Rushdie – qui devait parler aux côtés de l’auteur Henry Reese.

Des témoins ont déclaré à AP News que Rushdie est tombé à travers une barrière jusqu’au sol et a été vu avec du sang sur les mains.

Rushdie reste à l’hôpital et on craint qu’il ne perde un œil.

Andrew Wylie, son agent de livres, a déclaré: “Les nouvelles ne sont pas bonnes.

“Salman va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés ; et son foie a été poignardé et endommagé.”

Le rabbin Charles Savenor a déclaré à The Sun Online qu’il était dans la foule lorsque la scène violente a éclaté.

Savenor, 53 ans, a déclaré que l’attaque d’horreur avait duré “20 à 40 secondes” avant que l’agresseur présumé de Rushdie ne soit arrêté.

Il a déclaré : « Au début, personne ne savait comment réagir. Nous ne savions pas de quoi nous étions témoins, ce que nous regardions.

«Nous étions à environ 75 pieds et nous avons vu l’agresseur attaquer M. Rushdie.

“Son bras montait et descendait, je ne savais pas s’il le frappait ou s’il avait un couteau”, se souvient Savenor.

“La foule était juste choquée mais en quelques secondes, on a eu l’impression d’assister à une agression en temps réel.”

Un journaliste de l’AP a déclaré avoir vu l’homme frapper ou poignarder l’auteur “10 à 15 fois”.

Le suspect Matar a été arrêté après avoir été plaqué au sol lors de l’événement Crédit : Twitter

Des taches de ce que l’on pense être du sang sont marquées derrière un écran où Rushdie était assis Crédit : AP