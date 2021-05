Un député indien critiqué pour avoir affirmé que boire de l’urine de vache la protégeait de Covid alors que le pays était ravagé par la catastrophe de la deuxième vague

Une députée de l’Inde ravagée par Covid a été critiquée pour ses affirmations «inquiétantes» selon lesquelles boire de l’urine de vache tous les jours l’empêche d’attraper le virus.

La politicienne controversée Pragya Thakur l’a saluée comme un «sauveur de vie» – bien que les médecins aient répété à plusieurs reprises aux gens de ne pas utiliser les excréments de vache comme moyen de traiter le coronavirus alors que le pays continue d’être battu par une deuxième vague meurtrière.

Reuters

La députée Pragya Thakur a été critiquée pour son affirmation selon laquelle boire de l’urine de vache l’empêche d’obtenir Covid[/caption]

Getty

Les médecins disent qu’il n’y a aucune preuve que l’urine de vache renforce l’immunité contre Covid[/caption]

Le député, qui fait partie du parti Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi et représente Bhopal, a affirmé que boire du pipi de vache la protégeait de Covid

Elle a été critiquée pour ses propos qui, scandalisés par les politiciens, disent «invitent à plus de dévastation» en «décourageant les gens de recevoir le coup».

« Si nous avons desi gau mutra (l’urine d’une vache indigène) tous les jours, cela guérit l’infection pulmonaire de Covid », a déclaré Thakur lors d’un rassemblement organisé lundi.

«Je souffre profondément mais je prends de l’urine de vache tous les jours. Alors maintenant, je n’ai pas à prendre de médicament contre le coronavirus et je n’ai pas de coronavirus.

«L’urine de vache sauve la vie.»

Ses commentaires ont été qualifiés d ‘«insulte» aux travailleurs de la santé qui sont aux prises avec un nombre croissant de cas et de décès dans ce pays d’Asie du Sud.

AP

De nombreux hindous pensent que l’urine de vache peut être utilisée comme médicament[/caption]

AP

Des médecins en Inde ont averti à plusieurs reprises les gens de ne pas utiliser le pipi de vache pour tenter de guérir Covid[/caption]

Kunwar Danish Ali, député du parti Bahujan Samaj, a déclaré: «La perte de 50 médecins de plus hier à cause de Covid-19 est tellement dérangeante.

«Ce qui est plus inquiétant, c’est la déclaration non scientifique et illogique d’un député du BJP selon laquelle boire de l’urine de vache l’a sauvée de Covid.

«Cela découragera en fin de compte les gens de se faire vacciner et invitera plus de dévastation.»

Pendant ce temps, le responsable des médias sociaux du parti TRS, Jagan Patameedi, a ajouté: «Des déclarations comme celles-ci sont une insulte à tous les virologues, travailleurs de première ligne qui font tout ce qui est au-delà de leur capacité pour sauver des vies.»

Malgré ses affirmations loufoques, Thakur a été admise dans un hôpital de Delhi en décembre avec des symptômes de Covid, rapporte NDTV.

Mais ce n’est pas la première fois qu’elle suscite de la fureur avec ses commentaires, car il y a deux ans, elle affirmait qu’un mélange d’urine de vache et d’autres produits de l’animal avait guéri son cancer.

Cela (l’affirmation de Thakur) découragera finalement les gens de la vaccination et invitera plus de dévastation

Kunwar danois Ali

Les médecins ont imploré les gens d’arrêter d’essayer d’utiliser de la bouse de vache et de l’urine pour essayer de traiter ou de prévenir Covid car il existe maintenant des preuves scientifiques pour soutenir la méthode alternative.

Il y a des craintes qu’il pourrait même risquer de propager la maladie mortelle plus rapidement.

Le Dr JA Jayalal, responsable de l’Association médicale indienne, a ajouté: «Il n’y a aucune preuve scientifique concrète que la bouse de vache ou l’urine renforce l’immunité contre Covid-19.»

Alors que la pandémie s’accélérait en mars dernier, des centaines de fidèles hindous ont siroté des tasses d’urine de vache dans le but de conjurer le coronavirus.

Un participant à la fête à Delhi a déclaré que les participants se baignaient également dans la bouse de vache et évitaient la «médecine anglaise».

De nombreux hindous considèrent la vache comme sacrée et certains boivent de l’urine de vache, pensant qu’elle peut être utilisée comme médicament – et peut même guérir le cancer.

DEADLY SECOND WAVE

L’Inde est maintenant aux prises avec une deuxième vague de coronavirus, enregistrant des milliers de nouveaux cas par jour et un nombre dévastateur de décès.

Le pays a enregistré plus de 25 millions de cas de Covid et près de 280 000 décès.

Cela survient alors que des flics ont été photographiés en train de battre des briseurs de règles de verrouillage avec des bâtons dans un État indien après l’imposition de nouvelles règles de couvre-feu.

Des ordonnances de verrouillage ont été mises en place dans l’Assam alors que l’État tente de freiner son taux d’infection croissant.

La police applique strictement des mesures, avec des agents brandissant des matraques vus courir après ceux qui défient les règles et même les frapper avec les longues chauves-souris.

Pendant ce temps, des masses de cadavres enterrés dans des tombes de sable peu profondes échouées sur les rives du Gange, les coûts de crémation ont triplé.





La police a été forcée d’exhorter les habitants de l’Uttar Pradesh – l’État le plus peuplé du pays – à ne pas jeter les corps de leurs proches dans l’eau alors que des milliers de personnes continuent de mourir chaque jour dans le pays.

Des pluies torrentielles ont exposé d’innombrables corps enveloppés de tissus orange, jaunes et rouges sur une large rive plate à Prayagraj – ce qui laisse supposer qu’il s’agit des restes des victimes de Covid-19.

Alors que les responsables affirment que les enterrements au bord de la rivière ont eu lieu pendant des décennies, davantage semblent s’appuyer sur cette pratique en raison du nombre considérable de personnes qui meurent à l’ombre de la pandémie.