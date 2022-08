Un député gifle une employée du péage lorsqu’on lui demande de payer des impôts dans une vidéo choquante

Un incident choquant dans le district de Rajgarh du Madhya Pradesh a été révélé dans lequel un homme aurait battu une femme qui travaillait à un poste de péage. La vidéo de la même chose a fait surface en ligne et a laissé les internautes sous le choc. Dans ladite séquence de vidéosurveillance, on peut voir l’homme gifler l’employée après qu’elle ait refusé de le laisser partir sans payer la taxe. En défense, la femme a frappé l’homme avec ses chaussures. Selon les rapports, l’incident s’est produit au poste de péage de Kachnariya sur la route Rajgarh-Bhopal.

Selon un rapport de NDTV, l’homme identifié comme Rajkumar Gurjar avait son véhicule sans FASTag – système de paiement de péage électronique. Gurjar aurait déclaré qu’il devrait être exempté du paiement de la taxe car il était un local. Cependant, il n’avait aucun document avec lui pour prouver la même chose.

L’employé du poste de péage, Anurandha Dangi a déclaré: «Il a dit qu’il était un local. J’ai dit mais je ne te connais pas. Ensuite, je suis allé informer le superviseur. Le superviseur lui a demandé si je connaissais l’homme. J’ai dit non, puis l’homme est sorti de son véhicule, m’a maltraité et m’a frappé. Je l’ai également riposté », comme le rapporte le portail d’informations.

Suite à l’incident, Anurandha a porté plainte contre l’homme au poste de police rurale de Biaora. Le poste de police local en charge, Ramkumar Raghuvanshi, a confirmé la même chose et a déclaré qu’il avait “enregistré un cas sous 354, 323 (causant volontairement des blessures) et 506 (intimidation criminelle) du Code pénal indien (IPC) et la section 3 de la prévention de Loi sur les dommages aux biens publics », selon les médias. L’accusé n’a pas encore été arrêté.

Anurandha Dangi a également informé qu’environ sept employées travaillent au péage mais qu’il n’y a pas de gardes pour assurer la sécurité. Peu de temps après que les images de CCTV soient devenues virales sur Internet, les internautes ont condamné l’acte et ont exhorté les autorités à agir rapidement contre l’accusé.

