Un député ghanéen s’en prend au vice-président tout en référant un footballeur anglais

Le footballeur anglais Harry Maguire est bizarrement devenu un sujet de discussion majeur au parlement ghanéen jeudi. Cependant, la discussion n’aurait certainement pas impressionné Maguire car le défenseur central a fait l’objet de moqueries.

Un député ghanéen (MP), Issac Adongo a comparé de manière hostile la performance du vice-président du pays, le Dr Mahamudu Bawumia, à celle de Maguire.

Adongo a déclaré que VP continue de marquer ses propres buts, tout comme le défenseur de Manchester United.

“[At Leicester] il [Harry Maguire] tacle tout le monde et jette son corps partout. Il était considéré comme le meilleur défenseur du monde. Manchester United est allé l’acheter. Il est devenu la plus grande menace au centre de la défense de Manchester United, s’attaquant [his own] joueurs et donner des passes décisives aux adversaires. Monsieur le Président, lorsque même les adversaires ne marquent pas, Maguire marquera pour eux. Monsieur le Président, vous vous souvenez que dans ce pays, nous avons également un Maguire économique », a déclaré Adongo lors d’un débat jeudi.

Cependant, l’analogie du football au parlement ghanéen ne s’est pas arrêtée là. Un autre député, Alex Tetteh Djornobuah, a ensuite menacé de renvoyer l’ancien président au pouvoir et l’a comparé à la décision de Chelsea de signer à nouveau Romelu Lukaku en 2021.

Maguire a été enrôlé par Manchester United en août 2019 pour un record de 80 millions de livres sterling. Il est alors devenu le défenseur le plus cher du monde.

Maguire a signé un contrat de six ans à Old Trafford. Cependant, ses performances jusqu’à présent n’ont pas justifié le prix.

Le joueur de 29 ans a même récemment perdu sa place dans le onze de jeu.

Il a jusqu’à présent disputé 153 matches avec Manchester United et marqué huit buts.

Maguire a disputé les trois matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la défense anglaise n’a concédé que deux buts dans l’événement phare jusqu’à présent.

Maguire a été remplacé à la 70e minute contre l’Iran.

L’Angleterre, lors de son prochain match, affrontera le Sénégal en huitièmes de finale le 5 décembre.

Maguire a peut-être encore plus de temps de jeu à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, mais la campagne de l’attaquant belge Lukaku au Qatar s’est terminée jeudi.

Lukaku a eu plusieurs occasions de marquer contre la Croatie mais l’attaquant de l’Inter Milan n’a pas réussi à trouver le dos. Le match nul et vierge contre la Croatie a mis fin aux chances de la Belgique d’atteindre les huitièmes de finale.

