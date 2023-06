Un député fait exploser Braverman dans un affrontement enflammé sur de petits bateaux: « Répondez simplement à la question »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Suella Braverman a admis que le gouvernement ne sait pas combien coûtera son nouveau projet de loi sur les petits bateaux dans un affrontement enflammé aux Communes.

Le ministre de l’Intérieur a vivement soutenu le projet de loi sur la migration illégale, affirmant qu’il dissuadera les traversées de la Manche en permettant au gouvernement de détenir et d’expulser toute personne qui arrive au Royaume-Uni dans de petits bateaux sans tenir compte des demandes d’asile et d’esclavage moderne.

Mais les questions pratiques concernant le manque de capacité de détention et les accords d’expulsion continuent de s’accumuler, et le document requis évaluant le coût de la loi n’a pas été publié. Elle a également admis que « le succès du projet de loi dépend de nombreux facteurs inconnus ».

La ministre de l’Intérieur a été interrogée sur la situation lors de sa comparution devant la commission parlementaire des affaires intérieures mercredi, à la suite de l’arrivée de près de 1 200 migrants par petits bateaux en deux jours.

Dans un affrontement intense avec la présidente Dame Diana Johnson, Mme Braverman a affirmé que « ne rien faire n’est pas une option » mais on lui a dit de « répondre simplement à la question ».

« Cela fait 100 jours que ce projet de loi a été présenté à la Chambre des communes, il a traversé toutes les étapes de la Chambre des communes et il est maintenant aux Lords », a demandé Dame Diana. « Pourquoi n’avons-nous toujours pas d’évaluation d’impact économique ?

« Le projet de loi aura terminé toutes ses étapes et aura reçu la sanction royale au moment où nous l’obtiendrons. »

Mme Braverman a déclaré que le gouvernement publierait le document « en temps voulu », mais lorsqu’elle a été pressée, elle a admis : « Il existe de nombreux facteurs inconnus dont dépend le succès du projet de loi, par exemple la livraison de notre accord sur le Rwanda. Nous sommes actuellement en litige et ces délais sont hors de notre contrôle. »

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les vols ne décolleraient que si le gouvernement gagnait la bataille juridique en cours, qui est actuellement devant la Cour d’appel.

L’indépendant avait précédemment révélé qu’elle n’avait pas divulgué son travail antérieur de formation d’avocats du gouvernement rwandais au ministère de l’Intérieur, après avoir travaillé pendant six ans en tant que directrice d’une organisation caritative étroitement liée au gouvernement de Kigali.

Suella Braverman présente un nouveau projet de loi sur les petits bateaux

Mme Braverman a admis que le gouvernement n’a pas encore une « vision claire de l’opérabilité » de l’accord avec le Rwanda et ne sera pas en mesure de confirmer l’impact économique du projet de loi tant qu’il ne l’aura pas fait.

Elle a déclaré à la commission des affaires intérieures que le coût de la détention de tous les migrants par petits bateaux pendant 28 jours, en vertu du projet de loi, était également « une inconnue » en raison de la fluctuation du nombre de passages.

« Lorsque le projet de loi entrera en vigueur, nous pourrons déterminer comment et à quelle vitesse nous pourrons opérationnaliser nos pouvoirs de détention et de réinstallation, et cela informera les coûts », a ajouté Mme Braverman.

Le mois dernier, L’indépendant a révélé que le Royaume-Uni ne pouvait accueillir que 3 000 personnes en vertu du nouveau projet de loi, soit moins d’un dixième de ceux qui ont traversé la Manche sur de petits bateaux l’année dernière.

L’intégralité de la capacité ne peut être dédiée aux petits bateaux de migrants, car des places sont également nécessaires pour les personnes expulsées en fin de peine ou pour des délits d’immigration.

À la fin de l’année dernière, près de 1 200 personnes étaient déjà détenues en détention pour migrants, et les nouvelles bases militaires et les barges transformées en logements pour demandeurs d’asile ne peuvent pas être utilisées comme centres de détention.

Suella Braverman a élargi la portée de l’accord avec le Rwanda en mars (PENNSYLVANIE)

Il est illégal de détenir des personnes à moins qu’elles ne soient renvoyées dans un délai «raisonnable», ce qui signifie que le gouvernement sera contraint de libérer les migrants par petits bateaux sans plan d’expulsion concret.

Lors d’un débat à la Chambre des Lords sur le projet de loi sur la migration illégale la semaine dernière, un ministre du gouvernement a déclaré qu’ils ne pouvaient être envoyés que dans des pays où la Grande-Bretagne avait conclu « un accord pour les reprendre », ajoutant: « Ce n’est pas le cas actuellement, sauf par rapport au Rwanda, mais ce sera peut-être le cas à l’avenir par rapport à d’autres pays.

Un rapport publié dimanche par la commission mixte des droits de l’homme du Parlement a conclu que le projet de loi était illégal et pourrait conduire les demandeurs d’asile à emprunter des « routes plus dangereuses » vers le Royaume-Uni, profiter aux passeurs et aggraver le trafic.

Il a déclaré que le gouvernement n’avait fourni aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle la loi dissuaderait de traverser la Manche et que « les personnes fuyant la persécution ou les conflits n’ont aucun moyen sûr et légal d’arriver ici ».