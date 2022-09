Un député extrémiste surgit avant les élections en Israël

TEL AVIV, Israël (AP) – Le législateur israélien Itamar Ben-Gvir qualifie ses collègues arabes de «terroristes». Il veut expulser ses opposants politiques et, dans sa jeunesse, ses opinions étaient si extrêmes que l’armée lui a interdit le service militaire obligatoire.

Pourtant, aujourd’hui, le législateur populiste qui était autrefois relégué en marge de la politique israélienne est en train de monter en flèche dans les sondages avant les élections de novembre. Il a reçu la bénédiction de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu et est sur le point d’émerger comme une force majeure qui pourrait propulser l’ancien Premier ministre au pouvoir.

L’ascension fulgurante de Ben-Gvir est l’aboutissement d’années d’efforts de la part du législateur averti des médias pour gagner en légitimité. Mais cela reflète également un virage à droite de l’électorat israélien qui a introduit son idéologie religieuse ultranationaliste dans le courant dominant et a pratiquement éteint les espoirs d’indépendance palestinienne.

« Au cours de la dernière année, j’ai été en mission pour sauver Israël », a récemment déclaré Ben-Gvir aux journalistes. « Des millions de citoyens attendent un vrai gouvernement de droite. Le moment est venu de leur en donner un.

Ben-Gvir, 46 ans, fait partie de l’extrême droite israélienne depuis plus de deux décennies, gagnant en notoriété dans sa jeunesse en tant que disciple du regretté rabbin radical Meir Kahane. Il est devenu une figure nationale pour la première fois lorsqu’il a cassé un ornement de capot de la voiture du Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995.

« Nous sommes arrivés à sa voiture, et nous le rejoindrons aussi », a-t-il dit, quelques semaines seulement avant que Rabin ne soit assassiné par un extrémiste juif opposé à ses efforts de paix avec les Palestiniens.

La violente idéologie anti-arabe de Kahane – qui comprenait des appels à l’interdiction des mariages mixtes judéo-arabes et à l’expulsion massive des Palestiniens – était considérée comme si répugnante qu’Israël l’a banni du parlement et que les États-Unis ont classé son parti comme groupe terroriste. Kahane lui-même a été assassiné par un assaillant arabe à New York en 1990.

Mais ces dernières années, ses partisans et certaines de ses idées ont fait leur chemin vers le courant dominant israélien – en grande partie grâce à Ben-Gvir.

Il est passé à la politique l’année dernière après une carrière d’avocat défendant les colons juifs radicaux de Cisjordanie. Sa connaissance intime de la loi l’a aidé à tester les limites des lois d’incitation du pays et à éviter les sanctions qui ont empêché certains de ses plus proches collaborateurs de se présenter aux élections.

Ben-Gvir, par exemple, qualifie Kahane de « juste et saint », mais dit également qu’il n’est pas d’accord avec tout ce que son ancien mentor a dit. Il prend soin de limiter ses propres appels à l’expulsion à ceux qui se livrent à la violence et aux législateurs – juifs ou arabes – qui, selon lui, sapent l’État.

Avant d’entrer en politique, il a retiré une photo de Baruch Goldstein – un militant juif qui a abattu 29 Palestiniens dans une mosquée en 1994 – de son salon. Il n’autorise plus ses partisans à scander “Mort aux Arabes” lors de rassemblements politiques. Au lieu de cela, on leur dit de dire : « Mort aux terroristes !

Les partisans disent que Ben-Gvir a changé, a été mal compris ou a été qualifié à tort d’extrémiste.

« Les gens mûrissent. Les gens se développent », a déclaré Nevo Cohen, directeur de campagne de Ben-Gvir. “Ils ont collé une étiquette sur Ben-Gvir qui est totalement fausse.”

Le bureau de Ben-Gvir a refusé une demande d’interview. Mais il fait de fréquentes apparitions à la télévision et à la radio israéliennes, affichant un comportement joyeux, un esprit désinvolte et un talent pour détourner les critiques alors qu’il plaisante avec ses hôtes.

Il a également puisé dans une vague de sentiments anti-arabes et nationalistes alimentés par des années de violence, des efforts de paix ratés et des changements démographiques. Les partisans de Ben-Gvir sont en grande partie des juifs religieux et ultra-orthodoxes, qui ont tendance à avoir des familles nombreuses, et viennent également du mouvement influent des colons de Cisjordanie. Ben-Gvir lui-même vit dans une colonie de la ligne dure à côté de la ville cisjordanienne d’Hébron, qui abrite plus de 200 000 Palestiniens.

« C’est un démagogue populiste. Il joue sur les sentiments de haine et de peur des Arabes », a déclaré Shuki Friedman, un expert de l’extrême droite israélienne au Jewish People Policy Institute. “Il interviewe bien, il est bon devant la caméra et il a eu beaucoup de temps d’écran qui lui a donné une légitimité.”

Dans l’opposition au cours de l’année écoulée, Ben-Gvir s’est positionné comme un fauteur de troubles contre le gouvernement – ​​le premier à avoir un parti arabe parmi ses membres. Il s’est disputé publiquement avec des législateurs arabes dans des scènes filmées et largement diffusées.

Dans la période tendue qui a précédé la guerre de Gaza de l’année dernière, il a organisé des visites provocatrices dans les quartiers arabes, rassemblant des partisans ultranationalistes pour affronter les Palestiniens et affirmer le “pouvoir juif” – le nom de son parti.

Il a installé un « bureau » parlementaire en plein air dans un quartier arabe de Jérusalem-Est où les colons juifs tentent d’expulser les Palestiniens de leurs maisons, déclenchant une mêlée. Plus tard, il a appelé la police à tirer à balles réelles contre des manifestants palestiniens sur un site sacré de la poudrière.

Son envolée dans les sondages a fait de lui une figure centrale de la stratégie de retour de Netanyahu.

Netanyahu est jugé pour corruption et le public est à nouveau déchiré par son aptitude à gouverner. Après quatre élections consécutives peu concluantes, Netanyahu et son parti Likoud espèrent sortir de l’impasse avec le soutien de Ben-Gvir.

“Oui, Ben-Gvir est quelqu’un de très militant et oui, parfois un peu provocateur, mais c’est quelqu’un qui se soucie d’Israël”, a déclaré le député du Likud et confident de Netanyahu, Miki Zohar, qui a insisté sur le fait que Ben-Gvir tomberait sous un Netanyahu- dirigé le gouvernement.

La semaine dernière, Netanyahu a personnellement négocié un accord entre Ben-Gvir et un dirigeant d’extrême droite rival, Bezalel Smotrich, pour s’assurer qu’ils fonctionnent ensemble. S’ils ne l’avaient pas fait, Smotrich n’aurait peut-être pas été élu au Parlement, privant Netanyahu d’une source essentielle de soutien.

« Unir nos forces est à l’ordre du jour », a déclaré Netanyahu.

Un récent sondage prévoyait l’alliance de Ben-Gvir avec 12 sièges, ce qui en ferait le quatrième plus grand du parlement. Cela signifie que Netanyahu ferait presque certainement de Ben-Gvir un ministre du Cabinet s’il pouvait former un gouvernement.

Ben-Gvir a déclaré que sa première tâche serait d’adopter une loi autorisant les expulsions de ceux qui auraient subverti le pays et ses forces de sécurité. Il a proposé d’imposer la peine de mort aux « terroristes » et d’accorder l’immunité aux soldats accusés d’avoir commis des crimes violents contre les Palestiniens.

Thabet Abu Rass, le codirecteur arabe des Initiatives Abraham, qui promeut la coexistence judéo-arabe, a déclaré que l’intégration de personnalités comme Ben-Gvir n’est pas seulement une menace pour les citoyens arabes d’Israël, mais pour le pays dans son ensemble.

En qualifiant les parlementaires arabes de traîtres qui devraient être expulsés, Ben Gvir délégitime la participation politique des citoyens arabes – qui représentent environ 20 % de la population israélienne – et la possibilité de partenariats judéo-arabes, a déclaré Abu Rass.

« C’est très dangereux pour toute la société israélienne », a-t-il dit. “Cela va entraîner l’effondrement de la démocratie.”

Tia Goldenberg, l’Associated Press