Un député extrémiste surgit avant les élections en Israël

La violente idéologie anti-arabe de Kahane – qui comprenait des appels à l’interdiction des mariages mixtes judéo-arabes et à l’expulsion massive des Palestiniens – était considérée comme si répugnante qu’Israël l’a banni du parlement et que les États-Unis ont classé son parti comme groupe terroriste. Kahane lui-même a été assassiné par un assaillant arabe à New York en 1990.

Il est passé à la politique l’année dernière après une carrière d’avocat défendant les colons juifs radicaux de Cisjordanie. Sa connaissance intime de la loi l’a aidé à tester les limites des lois d’incitation du pays et à éviter les sanctions qui ont empêché certains de ses plus proches collaborateurs de se présenter aux élections.

Ben-Gvir, par exemple, qualifie Kahane de « juste et saint », mais dit également qu’il n’est pas d’accord avec tout ce que son ancien mentor a dit. Il prend soin de limiter ses propres appels à l’expulsion à ceux qui se livrent à la violence et aux législateurs – juifs ou arabes – qui, selon lui, sapent l’État.

Avant d’entrer en politique, il a retiré une photo de Baruch Goldstein – un militant juif qui a abattu 29 Palestiniens dans une mosquée en 1994 – de son salon. Il n’autorise plus ses partisans à scander “Mort aux Arabes” lors de rassemblements politiques. Au lieu de cela, on leur dit de dire : « Mort aux terroristes !

Le bureau de Ben-Gvir a refusé une demande d’interview. Mais il fait de fréquentes apparitions à la télévision et à la radio israéliennes, affichant un comportement joyeux, un esprit désinvolte et un talent pour détourner les critiques alors qu’il plaisante avec ses hôtes.

Il a également puisé dans une vague de sentiments anti-arabes et nationalistes alimentés par des années de violence, des efforts de paix ratés et des changements démographiques. Les partisans de Ben-Gvir sont en grande partie des juifs religieux et ultra-orthodoxes, qui ont tendance à avoir des familles nombreuses, et viennent également du mouvement influent des colons de Cisjordanie. Ben-Gvir lui-même vit dans une colonie de la ligne dure à côté de la ville cisjordanienne d’Hébron, qui abrite plus de 200 000 Palestiniens.