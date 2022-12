Un député européen au cœur d’une affaire de corruption dans l’UE restera en détention

BRUXELLES (AP) – Une législatrice européenne grecque accusée de corruption dans un complot présumé d’un pays du Golfe qui ternit les institutions de l’UE restera en détention au moins jusqu’à la semaine prochaine après le report de son audition par un juge, ont déclaré mercredi des responsables judiciaires à l’Associated Press. .

La vice-présidente du Parlement, Eva Kaili, dont le mandat a été résilié cette semaine par ses collègues législateurs, devait comparaître mercredi devant un juge à Bruxelles aux côtés de trois autres personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire.

L’avocat de Kaili, André Risopoulos, a déclaré que son audience avait été reportée au 22 décembre. Il a refusé de donner plus de détails. Le parquet fédéral belge a confirmé la nouvelle date, lorsqu’un juge décidera de la placer ou non en détention provisoire.

La police a maintenant mené plus de 20 descentes, principalement en Belgique mais aussi en Italie, dans le cadre d’une enquête sur des allégations de corruption pour des faveurs politiques. Les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu’ils soupçonnent que des personnes “occupant des postes politiques et/ou stratégiques au sein du Parlement européen ont reçu de grosses sommes d’argent ou ont offert des cadeaux substantiels pour influencer les décisions du Parlement”.

Les procureurs ont inculpé quatre personnes, dont Kaili, de corruption, de participation à un groupe criminel et de blanchiment d’argent.

Les autorités belges n’ont pas identifié le pays du Golfe soupçonné d’offrir de l’argent ou des cadeaux aux fonctionnaires du parlement, mais plusieurs membres de l’assemblée et certains médias belges ont lié l’enquête à l’hôte de la Coupe du monde de football, le Qatar.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré que les relations de l’UE avec tout pays étranger impliqué dans la corruption seraient affectées si cela était confirmé.

“Essayer d’influencer notre prise de décision avec des pots-de-vin, si cela se confirmait que c’est le cas, que c’est lié à certains pays, je ne verrais pas comment cela n’aurait pas de conséquences dans la relation”, a-t-il dit. “Tout d’abord, l’erreur est avec les personnes qui se sont laissées corrompre. Soyons clairs là-dessus. Mais il n’y a pas qu’eux. Il y a toujours deux côtés à cela.

On peut soutenir que le Qatar a reçu des critiques favorables en Europe cette année, mais les allégations selon lesquelles des responsables européens ont été payés pour les fournir seraient généralement difficiles à établir. Mais les enquêteurs ont saisi des centaines de milliers d’euros au domicile de fonctionnaires, selon le parquet belge.

De Croo a ajouté que le scandale est la preuve qu’il faut “plus de contrôle et plus de transparence au Parlement européen”.

“Nous sommes un partenaire de la présidente, Roberta Metsola, pour améliorer le fonctionnement et apporter plus de transparence et pour vraiment aller au fond de l’enquête qui se déroule”, a-t-il déclaré.

Samuel Petrequin et Lorne Cook, The Associated Press