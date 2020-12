Un ingénieur logiciel de 26 ans aurait épousé deux femmes en cinq jours dans le Madhya Pradesh, puis s’est enfui, a annoncé dimanche la police.

Sur la base d’une plainte de tricherie déposée par la famille d’une femme ici samedi, la police mène une enquête sur l’affaire, a déclaré l’inspecteur du poste de police de Kotwali, BL Mandloi, à Khandwa.

L’accusé, résidant dans la région de Musakhedi à Indore, aurait épousé une femme à Khandwa le 2 décembre et une autre femme à Mhow à Indore le 7 décembre, a indiqué le responsable citant la plainte.

Selon la plainte, l’un des proches de la victime de Khandwa qui était allé à un dîner de mariage à Mhow tehsil d’Indore a envoyé des photos à sa famille par téléphone portable le 7 décembre du deuxième mariage de l’accusé en cinq jours, a déclaré le policier.

Par la suite, la famille de la femme Khandwa a déposé une plainte contre la police ici, demandant l’enregistrement d’un FIR contre l’accusé. Selon la plainte, la famille a dépensé Rs 10 lakh pour le mariage et les articles ménagers donnés à la mariée.

La plainte indiquait également que l’accusé, après avoir épousé la femme ici, l’avait emmenée chez lui à Indore.

Après quelques jours, il lui a dit qu’il devait se rendre à Bhopal pour un travail inévitable, mais qu’il est allé à Mhow pour épouser une autre femme, a déclaré le responsable.

Le 2 décembre, l’accusé était venu pour le mariage ici avec ses parents, ses frères, sa sœur et d’autres proches, a-t-il dit. Lorsque la famille de la victime de Khandwa a parlé à la femme avec laquelle l’accusé s’était marié à Indore, elle leur a dit que son mariage avait été arrangé et non forcé, selon la plainte.

Après le 7 décembre, l’accusé n’est pas rentré chez lui et a éteint son téléphone portable, a déclaré Mandloi. Une recherche était en cours pour rechercher l’accusé en fuite, a-t-il ajouté.