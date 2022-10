Un député d’Udaipur célèbre Karva Chauth avec deux épouses, la photo devient virale

Karva Chauth est célébrée avec une grande ferveur dans le nord et l’ouest de l’Inde. Pour prier pour le bien-être et la longévité de leurs maris, les épouses jeûnent toute la journée et recherchent les bénédictions de la déesse Parvati. Karva Chauth est spécial pour les couples, qui inondent les plateformes de médias sociaux avec des publications (ou des photos) de leurs célébrations. Cependant, c’était tout sauf la fête habituelle de Karwa Chauth chez le député d’Udaipur Arjunlal Meena. Sur une photo désormais virale, on peut voir Meena sourire alors que ses deux femmes regardent la lune et lui à travers un tamis. La légende postée avec la photo a révélé que les épouses de Meena étaient également des sœurs.

Jetez un œil au cliché ici :

https://mobile.twitter.com/shubhankrmishra/status/1580887990045319168

Les utilisateurs des médias sociaux étaient confus. Certains utilisateurs ont été déconcertés, et d’autres l’ont pris avec une touche d’humour. Beaucoup avaient de sérieuses questions à soulever et des opinions encore plus fortes.

Les utilisateurs ont demandé comment le membre du BJP Lok Sabha avait deux épouses alors que la loi n’autorisait la monogamie que dans le cas des couples hindous. La légende postée avec la photo de Meena en expliquait la raison.

Étant donné que Meena est une tribu, il était éligible à une exemption de la loi de 1955 sur le mariage hindou qui stipule qu’un mariage peut être célébré entre deux hindous si aucune des parties n’a de conjoint vivant au moment du mariage. Les dispositions de la loi sur le mariage hindou ne s’appliquent pas aux tribus, c’est-à-dire aux tribus répertoriées. L’article 2 (2) de la loi les a explicitement exclus au sens de la clause, à moins que le gouvernement central, par notification au Journal officiel, n’en décide autrement.

« Les règles de Karwa Chauth et les bénédictions du jeûne s’appliqueront, n’est-ce pas ? Cela signifie deux fois l’âge ? » un utilisateur a plaisanté

Plus d’informations यानी दुगुनी उम्र ? 🤔🤔🤔🤔 – ARVIND DUBEY (@ARVINDUDAIPUR27) 14 octobre 2022

Une autre personne a déclaré qu’elle n’était pas au courant d’une telle clause dans la loi.

मुझे तो ये बात आज पहली बार पता चली| – जय महाकाल (@ Sushant40205030) 14 octobre 2022

Karwa Chauth a été observée le 13 octobre de cette année.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici