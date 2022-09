Pierre Poilievre a fait face à l’un de ses premiers tests en tant que chef conservateur fédéral mardi alors qu’un éminent député du Québec a annoncé qu’il quittait les conservateurs pour siéger en tant qu’indépendant parce qu’il n’était pas d’accord avec la nouvelle direction du parti.

Se décrivant comme un « fier progressiste-conservateur », le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a déclaré qu’il respectait le choix fait par les membres du parti conservateur samedi dans lequel Poilievre a remporté une victoire retentissante au premier tour pour devenir chef.

“Cependant, certains de mes idéaux, valeurs et convictions politiques ne sont pas compatibles avec la nouvelle voie empruntée par notre formation politique”, a déclaré Rayes dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L’annonce est intervenue peu de temps après que Poilievre a dévoilé son équipe de direction à l’intérieur et à l’extérieur de la Chambre des communes alors qu’il continuait de façonner le parti à son goût avant le retour du Parlement la semaine prochaine.

La nouvelle équipe de neuf membres comprend Pierre Paul-Hus en tant que nouveau lieutenant des conservateurs au Québec – un rôle précédemment rempli par Rayes à deux reprises, notamment dans la perspective de la course à la chefferie de cette année.

Rayes a démissionné de ses fonctions en février pour aider la campagne à la direction de l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, au cours de laquelle Rayes a publiquement critiqué Poilievre, affirmant qu’il semait la division au sein du parti et parmi les Canadiens en général.

Charest a fini par se classer loin deuxième lors du vote à la direction de samedi.

Poilievre ne s’est pas retenu lorsqu’on l’a interrogé sur le départ de Rayes lors d’une brève conférence de presse au cours de laquelle le nouveau chef conservateur a accusé le premier ministre Justin Trudeau de ne pas en faire assez pour aider les Canadiens aux prises avec des taux d’inflation records.

“Il a décidé de ne pas lutter contre l’inflation de Justin Trudeau”, a déclaré Poilievre en français.

« Nous travaillons pour lutter contre les déficits inflationnistes et les impôts imposés par Justin Trudeau. Les citoyens de la circonscription de M. Rayes sont d’accord: ils ont voté pour moi dans la course à la chefferie. Et je crois que tous les conservateurs qui restent dans le caucus sont d’accord.

Cinquante-trois pour cent des 663 votes à la chefferie déposés par les députés conservateurs de Richmond-Arthabaska étaient pour Poilievre, selon les résultats officiels du parti, comparativement à 42 pour cent pour Charest.

Alors même que Rayes annonçait son départ des conservateurs, Poilievre continuait d’imprimer son empreinte sur le parti en nommant le député albertain de longue date Tim Uppal et Melissa Lantsman, députée de premier mandat de la région du Grand Toronto, comme chefs adjoints.

L’ancien chef conservateur Andrew Scheer a également été nommé chef de l’opposition à la Chambre, faisant de lui le lieutenant en chef de Poilievre à la Chambre des communes, qui devrait reprendre ses séances normales la semaine prochaine après les vacances d’été.

Tous trois étaient de fervents partisans de Poilievre pendant la campagne à la direction.

—Lee Berthiaume, La Presse canadienne

Parti conservateur du CanadaPolitique fédérale