BELLE PLAINE, Kan. (AP) – La vidéo de la dashcam a capturé une scène horrible: un adjoint du shérif du Kansas dans un camion de patrouille tondant un homme noir qui courait, torse nu, à travers un champ dans l’obscurité estivale après avoir fui un arrêt de la circulation.

Lionel Womack – un ancien détective de police âgé de 35 ans de Kansas City, Kansas – allègue dans une action en justice contre la force excessive intentée jeudi qu’il a été gravement blessé lorsque l’adjoint du shérif du comté de Kiowa, Jeremy Rodriguez, l’a intentionnellement conduit lors de la rencontre du 15 août.

Womack a déclaré dans un communiqué qu’il n’avait pas excès de vitesse ni sous l’influence de quoi que ce soit lorsqu’il a été initialement arrêté. Son permis de conduire, ses assurances et son enregistrement étaient à jour.

«Lorsque le premier officier a allumé ses lumières, je me suis arrêté et j’ai obéi … exactement comme vous êtes censé le faire. Mais lorsque trois véhicules supplémentaires se sont arrêtés rapidement et ont commencé à entourer ma voiture, j’ai paniqué. C’est à ce moment-là que j’ai décollé, c’était un moment de «combat ou de fuite» et j’allais vivre », a-t-il déclaré. «J’avais l’impression d’être en danger. C’était à la campagne, tard dans la nuit, et il faisait noir. Alors j’ai couru pour ma vie. C’est ce que vous voyez dans la vidéo de la dashcam. Je cours dans un champ ouvert et j’ai peur.

La vidéo graphique est au cœur de l’affaire fédérale des droits civils déposée par l’avocat Michael Kuckelman contre l’adjoint au tribunal de district américain du Kansas. Le procès fait valoir que Rodriguez a utilisé une force excessive et était «insensiblement indifférent» aux droits civils de Womack.

Womack avait quitté le service de police plus tôt en août dans l’espoir de développer sa propre entreprise de sécurité. Il était sur le chemin du retour d’un voyage d’affaires en Californie lorsqu’un officier de la patrouille routière du Kansas dans l’ouest du Kansas a lancé une poursuite pour «une présumée infraction au code de la route», selon le procès. Les adjoints du shérif du comté de Pratt et du comté de Kiowa se sont joints à la poursuite.

La poursuite en voiture s’est finalement terminée sur un chemin de terre et Womack a décollé à pied à travers un champ agricole voisin.

Les images de la dashcam du véhicule d’un adjoint du shérif du comté de Pratt montrent Rodriguez utilisant son camion de patrouille pour rattraper Womack, qui n’était pas armé.

Rodriguez fait un écart avec son camion pour frapper Womack, le jetant au sol et l’écrasant. Womack sort de dessous le camion, ses bras et ses jambes agitant sur le sol alors que quelqu’un sur la vidéo crie: «Allongez-vous, allongez-vous». Un adjoint dans le deuxième camion de patrouille peut être entendu prononcer un juron alors qu’il regarde ce qui se passe.

Womack allègue dans son procès qu’il a subi des blessures graves au dos, au bassin et à la cuisse ainsi qu’au genou droit, à la cheville et au pied.

« La vidéo de la dashcam est dérangeante », a déclaré Kuckelman. «Il est impossible de regarder une vidéo d’un adjoint conduisant son camion au-dessus de M. Womack sans se sentir malade. M. Womack n’avait nulle part où aller. C’était un champ ouvert, et il a été piégé, mais l’adjoint a quand même conduit son camion sur lui.

Ni le shérif du comté de Kiowa, Chris Tedder, ni son avocat n’ont répondu aux demandes de commentaires d’Associated Press. Personne n’a expliqué pourquoi Rodriguez avait choisi de faire tomber Womack. La race du député n’est pas claire.

Kuckelman a exhorté Tedder en personne et dans des lettres à renvoyer Rodriguez, et le shérif a refusé. Rodriguez reste en patrouille. Kuckelman veut également que Rodriguez soit inculpé au pénal et a accusé le shérif de se livrer à une dissimulation de la conduite du député.

Quatre mois plus tard, Womack est toujours emprisonné pour avoir tenté d’échapper à un agent des forces de l’ordre en se livrant à une conduite imprudente et en interférant avec un agent des forces de l’ordre. Les dossiers judiciaires montrent qu’il est également accusé de plusieurs infractions routières, notamment de ne pas avoir conduit dans la voie de droite sur une autoroute à quatre voies, de feux de signalisation inappropriés et de conduite sans phares.

Zee Womack a déclaré que son mari était toujours en prison à cause d’une demande d’extradition non liée de l’Oklahoma. Les archives judiciaires en ligne montrent que Lionel Womack a été accusé dans le comté du Texas, dans l’Oklahoma, d’avoir mis en danger d’autres personnes en éludant ou en tentant d’échapper à la police le 12 août, quelques jours à peine avant sa rencontre avec des agents des forces de l’ordre au Kansas.

Les archives montrent que Womack a été arrêté par un policier dans la ville de Tyrone, à moins de huit kilomètres au sud de la frontière de l’État du Kansas.

Womack vient d’une famille d’application de la loi. Sa femme et sa mère sont des policiers du département de police de Kansas City, au Kansas. Son beau-père a pris sa retraite du travail de police en tant que sergent là-bas. Deux tantes sont des répartiteurs de la police.

Zee Womack a regardé la vidéo de son mari écrasé pour la première fois mercredi, la rejouant quatre fois alors qu’elle luttait pour comprendre pourquoi le député se sentait justifié d’utiliser une telle force. Son mari a de la chance d’être en vie, dit-elle.

«Je suis aussi un policier, et j’ai l’impression que c’est particulièrement en ce moment une période très difficile pour être policier. Nous n’obtenons pas toujours le soutien, je suppose, qui serait utile dans cette profession « , a-t-elle déclaré peu de temps après avoir regardé la vidéo. » Et cela rend beaucoup plus difficile d’être officier. «

Un officier capable de prendre de telles décisions, a-t-elle dit, ne devrait pas avoir de badge.

«Pour moi, cela montrait un mépris flagrant pour la vie humaine», a-t-elle déclaré. L’année dernière, Zee Womack a déposé une plainte fédérale pour «racisme et sexisme rampants» dans le département de police de Kansas City, au Kansas.

Lionel Womack a déclaré dans sa déclaration que la plupart des policiers sont bons et qu’il croit en la «fraternité bleue».

«Mais nous devons tenir les forces de l’ordre responsables lorsqu’elles franchissent la ligne», a-t-il déclaré. «Ces agents répressifs malhonnêtes donnent une mauvaise réputation aux bons officiers et nous devons les arrêter. Je n’avais jamais imaginé que je serais un jour victime d’une force excessive de la part d’un collègue policier. Il aurait pu facilement me tuer.