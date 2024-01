Un député du Congrès envoie un avis de diffamation à KTR

Le député du Congrès Manickam Tagore a envoyé un avis de diffamation au président en exercice de Bharat Rashtra Samithi (BRS), KT Rama Rao, pour son allégation selon laquelle le ministre en chef de Telangana, A. Revanth Reddy, lui aurait donné un pot-de-vin de Rs 50 crores pour remporter le poste de chef du Congrès de l’État.

Tagore s’est adressé à « X » mercredi pour révéler qu’un avis a été signifié à KTR pour qu’il présente des excuses écrites inconditionnelles dans un délai de sept jours, faute de quoi des poursuites judiciaires appropriées seront engagées contre lui pour diffamation.

« Un avis de diffamation a été envoyé à Koduku. Peut-être est-il trop absorbé par ses divertissements à la ferme pour se donner la peine de répondre. S’il ne répond pas dans 7 jours, c’est au tribunal, on va ! a-t-il posté en appelant KTR ‘Koduku’ (fils).

Tagore avait précédemment annoncé que « Koduku de Chandrasekhar » recevrait un avis de diffamation, l’obligeant à comparaître devant le tribunal de Madurai aux côtés de Kaushik et Sudhir.

Le chef du Congrès faisait référence aux députés du BRS P. Kaushik Reddy et D. Sudheer Reddy, qui ont récemment comparu devant le tribunal de Madurai après que Tagore ait déposé une plainte en diffamation contre eux pour avoir fait la même allégation.

Lors d’une réunion à Sircilla le 28 janvier, KTR avait allégué que Revanth Reddy avait soudoyé Tagore pour qu’il devienne président du Comité du Congrès du Telangana Pradesh (TPCC).

Tagore était responsable de l’AICC pour Telangana en 2021 lorsque Revanth Reddy a été nommé chef du TPCC.

Pendant ce temps, le message de Tagore sur « X » a déclenché une guerre des mots entre lui et KTR, le chef du BRS le mettant au défi d’envoyer un avis au ministre Telangana, Komatireddy Venkat Reddy, affirmant que c’était lui qui avait fait l’allégation.

« Manickam Garu, pourquoi êtes-vous dans un mode confus et dirigez-vous mal ces avis ? C’est votre collègue membre du Congrès et député Venkat Reddy qui avait déclaré publiquement que Revanth Reddy vous avait soudoyé et acheté le poste de président du PCC pour Rs 50 crore. Je venais simplement de citer la même chose puisque cela a été largement rapporté dans les médias. Venkat Reddy n’a pas non plus retiré l’allégation et n’a pas non plus proposé d’explication jusqu’à ce jour. Suggérez-vous de rediriger l’avis de diffamation vers la bonne adresse de M. Venkat Reddy qui siège maintenant au secrétariat de Telangana », a déclaré KTR.

Un autre message du pseudo KTR News dit : “Si vous avez du courage ou de la honte, envoyez d’abord un avis de diffamation à votre propre collègue Komatireddy. Sinon, arrêtez cette cascade en essayant de vous faire passer pour un leader intrépide. Si vous ne pouvez pas Même interrogez votre propre collègue, vous êtes un mouton portant la peinture d’un lion. Les tribunaux vous arrêteront évidemment pour votre acte penaud. Soyez prêt.

En réponse à cela, Tagore a demandé à KTR de ne pas tenter de détourner une affaire classée. « Vous n’avez fait que des allégations à mon sujet, aucun autre nom dans la vidéo. Vous ne pouvez donc pas fuir les bancs du tribunal de Madurai. Votre arrogance n’aidera pas. Votre équipe payante sur les réseaux sociaux ne peut attaquer que par tweet », a écrit le chef du Congrès.

« Vous devez faire face au tribunal pour avoir blâmé une personne innocente. Vous ne devriez plus jamais faire cela à une personne honnête. Vous êtes né avec des cuillères en argent et vous devez comprendre que je suis le fils d’un enseignant, qui me bats pour mon respect jusqu’au bout », a-t-il ajouté.