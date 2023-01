Un député du Congrès décède d’une crise cardiaque pendant le Bharat Jodo Yatra

Le député du Congrès Santokh Singh Chaudhary est décédé ce matin d’une crise cardiaque pendant le Bharat Jodo Yatra au Pendjab.

Santokh Singh Chaudhary, député du parti de Jalandhar, s’est effondré lors de la marche à pied à Phillaur au Pendjab. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de Phagwara où il est décédé plus tard.

Rahul Gandhi s’est également précipité à l’hôpital où le chef vétéran du Congrès a été emmené, a déclaré un chef de parti. La yatra est suspendue pour le moment.

L’étape du Pendjab de la méga marche à pied du Congrès a commencé mercredi de Sirhind à Fatehgarh Sahib.

Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, a déclaré que la mort de M. Chaudhary était “un coup dur pour le parti et l’organisation”.

“Profondément choqué et attristé d’apprendre le décès prématuré de notre député, Shri Santokh Singh Chaudhary. Sa perte est un coup dur pour le parti et l’organisation. En cette heure de deuil, mon cœur va à sa famille, ses amis et ses partisans. . Que son âme repose en paix”, a-t-il tweeté.

Le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a exprimé son angoisse face à sa mort dans un tweet en punjabi.