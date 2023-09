Un député du Congrès arrêté pour violence à Nuh dans l’Haryana

Un député du Congrès de l’Haryana a été arrêté pour les violences communautaires du 31 juillet à Nuh dans l’Haryana. Mamman Khan, député de Ferozepur Jhirka, a été désigné comme accusé dans l’un des premiers rapports d’information enregistrés dans l’État. Il a été interrogé par la police de Nuh la semaine dernière. Il sera présenté au tribunal vendredi.

Sur les 52 accusés du FIR, 42 ont été arrêtés et un est en liberté sous caution.

Des sources policières ont déclaré que Mamman Khan avait été désigné comme accusé dans cette affaire et qu’il existait « de nombreuses preuves » contre lui.

Le gouvernement de l’Haryana a déclaré à la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana que la police détenait les enregistrements des appels téléphoniques et d’autres preuves, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India.

L’avocat général supplémentaire de l’État, Deepak Sabharwal, a déclaré au tribunal que Mamman Khan avait été nommé accusé le 4 septembre.

Le député avait fait appel au tribunal mardi, demandant une protection contre son arrestation et affirmant qu’il était accusé dans cette affaire. Il a déclaré qu’il n’était pas à Nuh le jour où les violences ont éclaté.

L’avocat du député a déclaré qu’il avait appris seulement maintenant qu’il avait été nommé dans le FIR.

Le juge Vikas Bahl entendra l’affaire le 19 octobre.

Des violences ont éclaté à Nuh lors d’une procession du Vishwa Hindu Parishad le 31 juillet. Six personnes ont été tuées. Un religieux est mort dans une attaque contre une mosquée à Gurugram voisin.

Le député de l’Haryana a plaidé pour que tous les cas liés aux violences à Nuh soient transférés à une équipe d’enquête spéciale. L’équipe est déjà constituée, a déclaré le gouvernement au tribunal.

Auparavant, la police de Nuh avait demandé à deux reprises au député de se joindre à l’enquête, mais il ne s’était pas présenté devant elle. Il ne s’est pas présenté à son interrogatoire le 31 août, affirmant qu’il souffrait d’une fièvre virale.

Dans sa pétition, M. Khan a déclaré qu’il était chez lui à Gurugram du 26 juillet au 1er août, et non à Nuh.

Mais le conseil du gouvernement a déclaré que les preuves étaient contre M. Khan, a rapporté le PTI. M. Sabharwal a déclaré qu’il y avait des enregistrements détaillés des appels, sa localisation grâce à une tour téléphonique, une déclaration de l’agent de sécurité personnelle du député et d’autres preuves indiquant que l’affirmation était fausse.

Le procureur de l’État a déclaré au tribunal qu’un coaccusé, Taufiq, arrêté le 9 septembre, avait également nommé Khan.

L’avocat a déclaré que des appels avaient été échangés entre eux les 29 et 30 juillet, un jour avant les violences.