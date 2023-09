Un député du comté de Los Angeles a été abattu après avoir été « pris dans une embuscade » dans sa voiture de patrouille

Un adjoint du shérif du comté de Los Angeles a été « pris dans une embuscade » et tué dans sa voiture de patrouille par un inconnu samedi. Les autorités soupçonnent que le député a été pris pour cible simplement parce qu’« il était en uniforme ».

L’adjoint Ryan Clinkunbroomer, 30 ans, a été retrouvé inconscient dans sa voiture samedi à 18 heures, a déclaré le shérif Robert Luna aux journalistes lors d’une conférence de presse de fin de soirée. Le passant a appelé le 911 et Clinkunbroomer a été transporté à l’hôpital avec une blessure par balle. Il n’a pas survécu.

Les autorités n’ont identifié aucun suspect. Luna a déclaré qu’aucune théorie n’avait été éliminée quant au mobile du tireur, mais qu’il semblait que l’adjoint avait été visé parce qu’« il était en uniforme ».

« Il conduisait juste dans la rue, et sans raison apparente – et nous étudions toujours les raisons spécifiques – quelqu’un a décidé de lui tirer dessus et de l’assassiner », a déclaré Luna.

Clinkunbroomer venait de quitter la gare de Palmdale et sa voiture a été retrouvée à proximité, à l’intersection de l’autoroute Sierra et de l’avenue Q. Les responsables de l’application des lois familiers avec l’enquête ont déclaré dimanche qu’un clip vidéo montrant une voiture s’approchant de la voiture de patrouille avant qu’elle ne s’éloigne à toute vitesse. est un point central de l’enquête.

L’adjoint Ryan Clinkunbroomer. (Département du shérif du comté de LA via X)

Il y a eu peu de pistes puisque les détectives se demandent si Clinkunbroomer était visé ou si le tireur recherchait une personne en uniforme conduisant une voiture de patrouille pour attaquer, a indiqué une source. Les enquêteurs recherchent des vidéos supplémentaires qui pourraient correspondre à ce qui semble être le moment de l’embuscade.

« Les détectives en sont aux premiers stades de cette enquête et recherchent l’aide du public pour appréhender ce suspect », a déclaré Luna samedi. « Je vais donc continuer avec mes notes, mais je vais juste faire une pause – nous avons vraiment besoin de votre aide. »

Dimanche, le département a déclaré dans un communiqué qu’il recherchait une voiture apparemment vue dans cette vidéo : une Toyota Corolla de couleur foncée de 2006 à 2012. Le ministère a qualifié la berline de « véhicule d’intérêt ».

Richard Pippin, président de l’Association des shérifs adjoints de Los Angeles, a qualifié la mort de Clinkunbroomer d’« exécution non provoquée » dans un communiqué publié dimanche.

« Nous souffrons tous d’une perte incommensurable lorsque des actes de meurtre lâches comme celui-ci sont commis », a déclaré Pippin. « Nous sommes sous le choc de cette tragédie incompréhensible. Je vous assure que tous les agents chargés de l’application des lois dans la région se concentrent sur la poursuite sans relâche de ces criminels jusqu’à ce que justice soit rendue. »

Clinkunbroomer, un député de troisième génération, avait passé la dernière année et demie en tant qu’officier de formation sur le terrain. Luna a décrit ce rôle comme étant réservé aux « meilleurs des meilleurs » du département.

« Il incarnait les valeurs de bravoure… d’altruisme et d’engagement absolu en faveur de la justice », a déclaré Luna. « Notre adjoint était un membre dévoué de notre famille et un membre chéri de notre communauté qui a été lâchement abattu alors qu’il travaillait sans relâche pour servir notre communauté ce soir. »

Clinkunbroomer s’était fiancé quatre jours seulement avant sa mort, a déclaré Luna. Outre sa fiancée, Clinkunbroomer laisse dans le deuil ses parents et ses grands-parents.

Les députés se sont réunis aux côtés d’autres employés du comté et des membres de la communauté pour former un processionnelle alors que le corps de Clinkunbroomer était transporté Samedi soir. Clinkunbroomer était drapé dans un drapeau américain alors qu’il était transporté hors de l’hôpital et dans le véhicule d’un coroner.

Dimanche soir, le département du shérif a annoncé une récompense de 250 000 $ pour toute information conduisant à l’arrestation et à la condamnation d’un suspect.

L’argent comprend 100 000 $ provenant des contribuables du comté, engagés par la superviseure élue Kathryn Barger, 100 000 $ de la ville de Palmdale, qui a un contrat de service de police avec le département du shérif, et 50 000 $ du syndicat représentant les députés de base du département.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com