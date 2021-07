Un député domestique vivant dans un bidonville reçoit une facture d’électricité de Rs 2,5 Lakh

Dans un cas majeur de relâchement dans les sociétés de distribution d’électricité, une femme pauvre qui travaille comme aide domestique a été giflée avec une facture d’électricité de Rs 2,5 lakh dans le district de Guna du Madhya Pradesh.

Rambai Prajapati, l’aide domestique de 65 ans qui vit dans un bidonville, a reçu une facture d’électricité de 2,5 roupies le mois dernier.

La femme âgée fait maintenant des tournées au bureau d’électricité local avec des demandes de correction, mais personne n’y prête attention. La vieille femme a affirmé qu’elle attendait quotidiennement les agents sous un arbre à l’extérieur du bureau, mais personne ne l’a écoutée.

Parler à Actualités18, la femme a déclaré: « Je vis dans une bidonville depuis plusieurs années et j’ai une ampoule et un ventilateur de table. » Elle a reçu une facture d’électricité mensuelle d’environ 300-500 mais en raison du verrouillage, elle n’a pas pu payer la facture, et la dernière La facture qu’elle a reçue n’était pas moins qu’un choc puisqu’elle s’élevait à environ 2,47 lakh.

« Je survis en travaillant comme aide domestique dans les ménages et n’utilise qu’une ampoule électrique et un ventilateur de table, je n’ai aucune idée de comment j’ai obtenu cette facture salée », a déclaré la femme désemparée. La femme a déclaré qu’elle avait approché des représentants publics et même le Un collectionneur de Guna mais aucun ne lui a proposé de solution.

Les hauts dirigeants de la société de distribution d’électricité ont refusé de parler officiellement lorsqu’ils ont été approchés par News18.

Il y a un jour, la MP Power Regulatory Commission a révisé les tarifs d’électricité de l’État d’environ 0,63%. La commission a offert un répit aux consommateurs en n’augmentant pas le tarif de l’électricité, mais les frais fixes ont été augmentés de Re 1 à Rs 8. Les sociétés de distribution d’électricité avaient exigé une augmentation de 6,23 % mais la commission ne l’a pas autorisé, probablement en raison de l’approche civique corps de sondages dans l’état.

