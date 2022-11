Un député d’extrême droite français risque d’être sanctionné après avoir crié “Retournez en Afrique” au Parlement

Grégoire de Fournas, un député du Rassemblement national a crié “retournez en Afrique!” tandis qu’un membre noir parlait des migrants.

De Fournas est maintenant menacé de suspension temporaire de la maison et d’une éventuelle perte de salaire.

Il a dit qu’il ne parlait pas du député mais des migrants.

De nombreux législateurs français ont appelé vendredi à des sanctions sévères contre un député d’extrême droite du Rassemblement national qui a crié “retournez en Afrique!” en tant que législateur noir d’extrême gauche a posé une question sur l’immigration.

La remarque de Grégoire de Fournas, député du Rassemblement national (RN, opposition de Marine Le Pen), alors que s’exprimait le député de gauche Carlos Martens Bilongo, a déclenché un tollé jeudi et mis à l’arrêt la chambre basse du Parlement.

Le gouvernement centriste, la gauche et la droite dominante ont déclaré que la remarque était une insulte raciste inacceptable. L’extrême droite a fait valoir que de Fournas ne visait pas Martens Bilongo mais plutôt les migrants actuellement bloqués sur un bateau d’ONG en Méditerranée, et qu’il n’y avait rien de mal à cela.

“J’appelle à la sanction la plus sévère contre la personne qui s’est rendue coupable de ces propos racistes, incompatibles avec notre pays et le lieu où ces propos ont été prononcés”, a déclaré à des centaines de personnes Jean-Luc Melenchon, chef du parti France Insoumise de Martens Bilongo. de manifestants rassemblés devant le parlement.

Pedro Filipe, étudiant en droit de 19 ans, qui était présent au rassemblement, a déclaré :

Je suis Noir, de tels propos m’ont déjà été adressés…, et pour moi de les entendre à l’Assemblée nationale, c’est choquant. Ce doit être la dernière fois.

Le Pen et son parti ont rejeté les accusations de racisme. Il “évidemment a parlé des migrants transportés dans des bateaux par les ONG”, a tweeté Le Pen. “La polémique créée par nos adversaires politiques… ne trompera pas les Français.”

Le Pen a fait des progrès significatifs au cours des dernières années pour désintoxiquer l’image de son parti et convaincre les électeurs qu’il s’est déplacé vers le courant dominant conservateur, et elle avait exhorté ses députés à continuer dans cette voie en projetant une image plus modérée.

Avec 89 députés, le RN est le deuxième parti à l’Assemblée nationale.

De nombreux membres du gouvernement centriste et de gauche ont déclaré que les commentaires de de Fournas et la réaction de son parti montraient le “vrai visage” d’un parti qui, selon eux, n’avait pas vraiment changé.

“Mme Le Pen n’a toujours pas dit à ce député de partir, donc elle est complice”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Le conseil d’administration de l’assemblée, qui comprend deux membres du RN parmi six vice-présidents, devait se réunir dans l’après-midi pour décider si de Fournas serait sanctionné.

Les sanctions possibles, que le parlement dans son ensemble devrait confirmer plus tard dans la journée, incluent la perte de la moitié de son salaire de député pendant quelques semaines, et il pourrait également être banni du parlement pendant 15 jours ouvrables.

“Je m’attends à la peine la plus dure”, a déclaré Martens Bilongo à la radio RMC.