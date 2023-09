Un député de Surrey appelle au calme après que les renseignements ont établi un lien entre l’Inde et le meurtre de Nijjar

L’Organisation mondiale sikh du Canada a appelé lundi à une « protection immédiate » pour les sikhs canadiens qui « font face à une menace de la part de l’Inde et de ses agents » après que le premier ministre Justin Trudeau a confirmé qu’il existe des renseignements « crédibles » liant les agents du gouvernement indien à la fusillade mortelle du 18 juin. du président du temple sikh de Surrey, Hardeep Singh Nijjar, 45 ans.

Le président de Guru Nanak Gurdwara, ardent partisan de la création d’une nation sikh indépendante en Inde appelée Khalistan, a été tué sur le parking du temple, situé dans le pâté de maisons 7000 de Scott Road. L’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides n’a pas encore identifié publiquement de suspect ni répondu à la Maintenant-Leader demande de commentaires sur la révélation de Trudeau.

Le président du WSO, Tejinder Singh Sidhu, a déclaré lundi que son importance « ne peut être sous-estimée pour les Sikhs ».

« Aujourd’hui, le premier ministre du Canada a déclaré publiquement ce que les sikhs du Canada savent depuis des décennies : l’Inde cible activement les sikhs du Canada. Il devrait désormais être clair pour tous les Canadiens que le gouvernement indien est un État terroriste qui s’est effrontément livré à des exécutions extrajudiciaires non seulement sur son propre sol, mais aussi sur le sol canadien.

Sidhu a exigé que « l’Inde ne puisse pas être autorisée à ignorer l’État de droit et la souveraineté des États étrangers. L’assassinat de Hardeep Singh Nijjar et d’autres militants sikhs constitue un acte terroriste qui doit être condamné par la communauté internationale. Les responsables de ces meurtres doivent être immédiatement traduits en justice. L’Inde devrait honorer ses obligations internationales et coopérer avec le gouvernement du Canada pour enquêter sur ces questions.

Jinny Sims, député néo-démocrate de Surrey-Panorama, a déclaré que toute forme d’ingérence d’un « organisme extérieur dans notre pays souverain est inacceptable ».

« Je suis contre le meurtre ou les meurtres de toute sorte, je suis contre la violence et contre les gens qui se font tirer dessus. Les gens doivent apprendre à utiliser des mots », a-t-elle déclaré. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous devrons laisser le gouvernement fédéral et la GRC faire leur travail, mais je peux vous dire une chose : peu importe de quel pays il s’agit, c’est totalement inacceptable. »

Sukh Dhaliwal, députée libérale de Surrey-Newton, a déclaré que le Canada est un pays de « primauté du droit » et que la protection de ses citoyens et la défense de sa souveraineté sont d’une importance primordiale. « Nous devons nous assurer de protéger cela. »

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de bâton le Canada aurait si des agents du gouvernement indien étaient effectivement impliqués dans le meurtre de Nijjar, Dhaliwal a déclaré que Trudeau avait demandé au gouvernement indien de « faire tout son possible pour coopérer avec les agences canadiennes ».

« L’Inde est peut-être une puissance majeure, mais lorsqu’il s’agit de protéger les citoyens canadiens, nous ne pouvons négliger aucun effort. Nous ferons tout notre possible pour protéger les Canadiens et notre souveraineté et c’est ce que nous continuerons de faire.

« Je sais que la communauté va se sentir très en colère et effrayée en ce moment », a ajouté Dhaliwal. « Je pense qu’il est bon de lancer un appel pour que nous restions tous calmes et fermes dans notre engagement et veillons à ce que l’État de droit fasse ressortir la justice, et c’est tout ce que je voudrais dire. »

Le premier ministre David a fait des remarques similaires dans sa propre déclaration, appelant ceux « qui sont à juste titre en colère à soutenir la justice et la responsabilité par le biais de nos systèmes juridiques formels ».

« C’est ce qui nous rend forts et ce qui nous distingue de ceux qui agiraient illégalement pour parvenir à leurs propres fins par le biais de menaces, d’assassinats et d’attaques », a-t-il déclaré.

Eby a ajouté qu’il demande au gouvernement fédéral de partager toutes les informations relatives à l’ingérence étrangère en cours et aux « menaces du crime organisé transnational ».

-Avec des fichiers de La Presse Canadienne

[email protected]

