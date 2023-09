Un député de Sacramento licencié pour avoir envoyé une photo explicite à un patient en santé mentale qu’il a rencontré lors d’un appel au 911

Le bureau du shérif du comté de Sacramento a licencié un adjoint qui avait répondu à un appel pour aider une femme suicidaire de 21 ans et lui avait ensuite envoyé une photo de ses parties génitales et l’avait payée pour une vidéo pornographique.

Le comté a également payé cette année 40 000 $ pour régler un poursuite que la femme a intentée contre le comté concernant l’incident, a déclaré la porte-parole du comté, Janna Haynes.

En juillet 2022, Patrick Walker, alors adjoint, 40 ans à l’époque, a répondu à un appel à l’aide lancé par les amis d’une femme qui avait 21 ans à l’époque, selon les documents des affaires internes du bureau du shérif. sorti la semaine dernière. Les amis ont déclaré qu’elle avait disparu et qu’elle avait l’intention de se suicider par surdose de cocaïne et de fentanyl. Pour tenter de l’aider, Walker a utilisé sa cellule de travail pour envoyer un SMS à la femme, les adjoints l’ont localisée et l’ont emmenée à l’hôpital, où elle est restée trois jours en détention pour raisons de santé mentale, selon les documents.

Environ une semaine après l’appel initial, Walker a envoyé un SMS à la femme pour vérifier son bien-être, selon les documents. Elle a répondu et ils ont commencé à envoyer des SMS. Elle lui a demandé s’il était marié, et lorsqu’il a répondu oui, elle a répondu que sa femme était une « femme chanceuse ».

Walker a ensuite clairement indiqué qu’il voulait avoir des relations sexuelles avec elle, selon les documents, et les deux ont convenu qu’il lui paierait 100 $ pour chaque photo de nu. Il lui a envoyé une photo de ses parties génitales, puis elle lui a envoyé une vidéo pornographique. Walker ne l’a pas payée pour cela, puis l’a bloquée sur Facebook Messenger. Elle a ensuite envoyé un SMS à son téléphone professionnel pour lui demander de l’argent, et il lui a envoyé 400 $, selon les documents.

Le beau-père de la femme a ensuite appelé le bureau du shérif pour déposer une plainte alléguant que Walker utilisait son autorité pour profiter de la femme, qui venait de souffrir d’une crise de santé mentale, avait consommé des drogues illégales et avait été abusée sexuellement dans le passé.

« Les preuves dans cette affaire sont incontestées », a écrit le chef adjoint Matt Peterson dans une note interne en novembre 2022. « Le député Walker a ouvertement exprimé ses désirs sexuels… via des messages numériques. Il a finalement payé 400 $ pour une vidéo d’elle nue. L’adjoint Walker a reconnu que son comportement était mauvais et qu’il « avait fait honte à ce département ». L’adjoint Walker a clairement compris que sa conduite était inacceptable, comme l’indiquent ses tentatives de dissimuler ses conversations en les faisant passer de son téléphone professionnel à Facebook Messenger, puis en supprimant tous les messages de ses appareils.

« (La femme) a connu une crise de santé mentale, pour laquelle nous l’avons aidée, mais a ensuite été victimisée par l’adjoint Walker en raison de ses désirs sexuels. »

La femme a déclaré aux enquêteurs qu’elle ne voulait pas que Walker ait des ennuis, mais qu’elle ne pensait pas qu’il devrait être autorisé à répondre aux appels de santé mentale.

Walker a violé les ordonnances générales du bureau du shérif concernant les relations conflictuelles, les médias sociaux et l’utilisation des téléphones portables du comté. Les ordonnances générales stipulent : « Pour éviter les conflits d’intérêts réels ou perçus, les membres de ce département s’abstiendront de développer ou d’entretenir des relations personnelles ou professionnelles avec des victimes, des témoins ou d’autres personnes pendant le cours ou à la suite de tout contact officiel. »

Walker n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Lors d’un entretien avec les enquêteurs, il a déclaré : « rétrospectivement, il pensait avoir profité de la situation pour sa propre gratification sexuelle. Il a déclaré que malgré leur différence d’âge, la façon dont ils se sont rencontrés et sa maladie mentale, ce n’était pas son intention à l’époque », indiquent les documents.

Le bureau du shérif a mis les documents en ligne après qu’un avocat de The Sacramento Bee ait envoyé au bureau une lettre exigeant que le bureau publie plus rapidement ses documents disciplinaires sur son site Web, afin de se conformer au projet de loi 1421 du Sénat.

Registres en ligne conservés par Californie transparente show Walker a gagné 176 608 $ de salaire l’année dernière. Il a été employé du bureau du shérif pendant 18 ans, dont une décennie en patrouille, selon les documents.