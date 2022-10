Un député de longue date de l’Okanagan a quitté le cabinet fantôme fédéral, un autre a été reconduit – Kelowna Capital News

Le député d’Okanagan-Similikameen-Nicola, Dan Albas, a été exclu du cabinet fantôme conservateur.

Son nom n’apparaît pas sur la liste des ministres fantômes, ou associés, publiée par le parti. Albas était porte-parole du ministère fédéral depuis sept ans. Il s’est vu confier le rôle de critique financier de haut niveau, sous l’ancien chef Erin O’Toole, plus tôt cette année.

La députée de Kelowna-Lake Country, Tracy Gray, a été reconduite dans le cabinet fantôme, en tant que porte-parole en matière d’emploi, de développement futur de la main-d’œuvre et d’inclusion des personnes handicapées.

« Je suis reconnaissant de la confiance que m’a accordée le chef conservateur Pierre Poilievre pour assumer ce rôle économique essentiel : demander des comptes au gouvernement et proposer des solutions sensées sur la façon dont les gens peuvent conserver une plus grande partie de leur salaire, soutenir les personnes handicapées et faire face aux pénuries de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs », a-t-elle déclaré.

Gray a servi dans le cabinet fantôme depuis sa première élection en 2019, plus récemment en tant que ministre fantôme pour la reprise et la croissance des petites entreprises.

«Ce nouveau rôle est d’une importance vitale pour Kelowna-Lake Country et l’Okanagan, où nous continuons à faire face à une grave pénurie de main-d’œuvre, que ce soit pour nos fermes, nos opérateurs touristiques, nos fabricants ou nos petites entreprises – cette crise est quelque chose dont j’entends parler tous les jours, dans tous les secteurs », a-t-elle ajouté.

Gray a également été porte-parole en matière de commerce interprovincial, de promotion des exportations et de commerce international.

