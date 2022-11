Un député de l’Oklahoma blessé, un homme tué dans une fusillade de Thanksgiving

BUFFALO, Okla. (AP) – Un homme de 30 ans a été tué et un adjoint du shérif de l’Oklahoma a été blessé lors d’une fusillade le matin de Thanksgiving dans le nord-ouest de l’État, ont annoncé les autorités.

L’Oklahoma State Bureau of Investigation a déclaré qu’il enquêtait sur la fusillade à Buffalo entre les adjoints du shérif et un homme qui avait tenté d’entrer dans un bâtiment avec un fusil de chasse et avait ensuite ouvert le feu sur les adjoints.

Les adjoints du shérif du comté de Harper ont été appelés jeudi vers 6 h 30 dans une partie résidentielle de la ville d’environ 1 000 habitants, située à 290 kilomètres au nord-ouest d’Oklahoma City. Lorsque les députés sont arrivés, l’homme armé a couru et ils l’ont rattrapé à quelques pâtés de maisons, ont déclaré les enquêteurs de l’État.

L’homme a alors tiré sur les députés, touchant l’un d’eux, et ils ont riposté, le tuant, selon le communiqué. Les enquêteurs ont refusé de divulguer le nom du défunt jusqu’à ce que sa famille en soit informée.

L’adjoint blessé a été emmené dans un hôpital local puis transféré dans un établissement d’Oklahoma City. Les enquêteurs ont déclaré que l’adjoint est dans un état stable et que les blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Le bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma a déclaré qu’il avait été invité à enquêter sur la fusillade par le bureau du shérif local et a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer d’autres informations.

The Associated Press