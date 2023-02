Un député de l’Okanagan nommé au comité chargé de superviser la responsabilité des organismes gouvernementaux

Un comité fédéral qui examine les réglementations gouvernementales en matière de responsabilité est coprésidé par un député de l’Okanagan.

Le député de Central Okanagan-Similkameen-Nicola, Dan Albas, a été nommé à un comité conjoint de la Chambre des communes et du Sénat pour l’examen de la réglementation.

Le comité veille à ce que les organismes gouvernementaux et les bureaucrates qui y travaillent demeurent responsables devant le Parlement.

« Je suis reconnaissant à mon chef, Pierre Poilievre, à notre whip de l’opposition, Kerry-Lynne Findlay, et à mes collègues du Parti conservateur du Canada pour leur soutien alors que j’assume ce nouveau rôle », a déclaré Albas. « J’ai hâte de travailler avec tous les députés et sénateurs de cet important comité.

Le comité jouit des mêmes pouvoirs que les autres comités permanents, y compris celui de présenter des rapports à la Chambre et de demander au gouvernement d’y répondre.

