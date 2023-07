En Australie, des membres de la communauté cambodgienne – pas plus tard que lors d’une manifestation dimanche – ont appelé le gouvernement albanais à ne pas reconnaître les «élections antidémocratiques», mais disent avoir subi des pressions de la part de loyalistes au CPP, qui a établi des réseaux dans la plupart des capitales australiennes.

Cependant, Hun Sen et son parti, qui détient les 125 sièges à l’Assemblée nationale du Cambodge, tentent également de consolider le contrôle avant la transition annoncée du pouvoir, dans laquelle Hun Manet, 45 ans, le chef de l’armée royale cambodgienne formé à West Point, deviendrait Premier ministre.

Hun Manet, fils aîné de Hun Sen et chef de l’armée cambodgienne, est bien placé pour prendre la relève en tant que Premier ministre. Crédit: PA

La nouvelle menace a été envoyée six semaines avant que la victoire électorale du PCC ne devienne certaine, car les rivaux politiques ont été marginalisés lors d’une répression soutenue de la dissidence ces dernières années, et le seul parti d’opposition sérieux s’est vu interdire de contester les sondages pour un détail technique.

Il a été reçu peu de temps après que Hun Sen – le plus ancien Premier ministre au monde – ait dit aux manifestants en Australie qu’il « les poursuivrait chez eux et les battrait » s’ils brûlaient une effigie de lui lors de sa visite à Sydney pour un sommet Australie-ASEAN.

« Je connais cette accusation. C’est l’accusation portée par l’opposition et certains parlementaires australiens. Notre position est que ce n’est pas basé sur des faits.

« Le Parti du peuple cambodgien a envoyé ses propres gens travailler en Australie et ils ont été accusés d’avoir proféré des menaces contre la communauté cambodgienne en Australie », a-t-il dit.

« C’est un secret de polichinelle, cette intimidation », a déclaré Tak. « Si vous voulez exprimer quelque chose, si vous voulez participer à des activités communautaires, si vous voulez participer à des manifestations comme dimanche dernier, les gens réfléchissent à deux fois avant de participer en raison de cette menace créée par les activités du CPP à Melbourne et en Australie.

La Coalition devrait proposer une motion après la reprise du Parlement le 31 juillet qui exhorte le gouvernement albanais à enquêter pleinement sur les allégations d’infiltration et de surveillance de la communauté cambodgienne en Australie, et les rapports d’achats de propriétés de plusieurs millions de dollars en Australie par de riches membres de l’élite dirigeante à Phnom Penh.

Il demande une enquête parlementaire fédérale sur les activités du CPP dans les grandes villes et que des conditions supplémentaires soient attachées aux visas pour les étudiants cambodgiens en Australie.

Sawathey Ek, un avocat de Sydney et chef du Groupe d’action cambodgien, a déclaré que les tentacules du parti au pouvoir cambodgien en Australie ont révélé les lacunes de la législation sur l’ingérence étrangère.

Interrogé sur la lettre envoyée à Tak, il a ajouté : « Je ne suis pas au courant de cette menace. S’il y a une menace contre quelqu’un, il faut le signaler à l’autorité locale d’Australie. [The] Le gouvernement cambodgien n’est pas impliqué dans cette menace dans le pays étranger.

Le député travailliste fédéral Julian Hill a critiqué l’autorisation de hauts fonctionnaires cambodgiens à se rendre en Australie pour donner du poids à la présence du CPP dans le pays. Il a allégué qu’il y avait eu des ingérences dans les temples et les élections des temples en Australie et que de faux événements caritatifs avaient été organisés pour collecter des fonds.

« C’est une tenue organisée », a-t-il déclaré au Parlement en mars. « Je connais des gens, aussi bien des Cambodgiens-Australiens que des Cambodgiens étudiant en Australie, qui ont été forcés de rejoindre ces [propaganda] événements et la menace implicite… était : « Nous savons qui vous êtes, nous savons où vous êtes et, surtout, nous savons où se trouve votre famille au Cambodge ».

« Les Cambodgiens-Australiens et les autres membres des communautés de la diaspora doivent pouvoir exercer leurs droits et libertés démocratiques sans être menacés ni contraints. C’est un problème difficile à résoudre et le gouvernement fait ce qu’il peut.

Le bureau du ministre de l’Intérieur Clare O’Neil a été contacté pour commentaires.

Avec Nara Lon