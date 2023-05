Un député de la Nouvelle-Écosse remet en question le «contrôle» chinois sur l’industrie du homard

Un député de la Nouvelle-Écosse s’inquiète de l' »influence et du contrôle » croissants de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du homard de la province, en particulier à l’aéroport international Stanfield d’Halifax.

L’Autorité de l’aéroport international d’Halifax nie la demande. Et un grand exportateur chinois de fruits de mer – dont l’influence est remise en question – l’a qualifié de « sorte de raciste ».

« Dans l’ensemble, ma préoccupation est l’influence croissante de la Chine et le contrôle de notre industrie du homard elle-même et c’est tout au long de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Rick Perkins, le député conservateur de South Shore-St. Margarets, où la pêche au homard est la pierre angulaire de l’économie.

« Ils font par la porte arrière ce qu’ils ne pouvaient pas faire par la porte d’entrée, qui était essentiellement [to] détiennent les licences de pêche proprement dites. Ils ne peuvent pas faire cela, alors ils essaient de contrôler les achats et les exportations à l’aéroport », a déclaré Perkins.

Perkins a récemment soulevé la question devant un comité parlementaire chargé d’examiner la propriété étrangère et la concentration des entreprises dans la pêche commerciale au Canada.

« Qu’en est-il de la Chine? Je sais, par exemple, sur la Rive-Sud, je vois la Chine acheter nos acheteurs. Quel est l’impact de cela? Je comprends également qu’ils contrôlent le transitaire à l’aéroport d’Halifax », a demandé Perkins à Colin Sproul, un représentant des pêcheurs côtiers comparaissant devant le comité.

Le porte-parole conservateur fédéral en matière de pêches, Rick Perkins, est le député de South Shore-St. Margarets en Nouvelle-Écosse. (Radio-Canada)

« Je suis vraiment heureux de vous entendre soulever cette question. Je pense que l’une des choses les plus importantes que le gouvernement puisse faire est d’assurer le contrôle national canadien de notre chaîne logistique à l’intérieur du pays », a répondu Sproul.

Perkins a déclaré que « les acheteurs de homard n’appartenant pas à la Chine » dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse sont obligés de transporter du homard par camion vers les aéroports de Moncton et de New York « en raison du contrôle étranger du terminal de fruits de mer vivants à Halifax ».

Perkins fait référence à First Catch, la société d’exportation chinoise qui a dépensé 9 millions de dollars pour ses propres installations de manutention du homard au nouveau Air Cargo Logistics Park de l’aéroport d’Halifax, où elle est un locataire principal avec un bail de 25 ans.

En vertu de la loi fédérale, seuls les pêcheurs propriétaires-exploitants canadiens indépendants sont autorisés à pêcher le homard. Mais il n’y a pas de restrictions à la propriété étrangère sur la vente d’usines terrestres existantes, bien qu’il y ait un moratoire sur la délivrance de nouveaux permis d’acheteur et de transformation de mollusques.

Lister Li, présidente de First Catch, a déclaré à CBC News qu’elle comprenait que « les gens seront nerveux », mais que les craintes d’un contrôle chinois sont injustes, affirmant que personne ne remet en question la propriété américaine des entreprises de homard.

« Je pense que c’est parce que, récemment, beaucoup de Chinois achètent des plantes et essaient ensuite de se lancer dans cette industrie », a-t-elle déclaré. « Mais par Chinois, je pense que ces gens sont juste asiatiques. Alors peut-être Canadiens. Peut-être qu’ils ont un passeport canadien. Peut-être qu’ils ont grandi ici. C’est un peu raciste. »

« Nous ne contrôlons pas toute la manutention du homard à Halifax »

First Catch affrète également des vols vers la Chine et détient une participation dans une société de manutention de fret, Summit Ground Services.

« Ce n’est pas un fait. Nous ne contrôlons pas toute la manutention du homard à Halifax. Nous ne faisons que ce que nous expédions », a déclaré Li.

Li vit au Canada et dit que les actions de l’entreprise lui sont transférées, faisant de First Catch une « entreprise canadienne ».

Lister Li est président de First Catch. (Radio-Canada)

Li et l’Autorité de l’aéroport international d’Halifax affirment que les expéditeurs de homards vivants ont d’autres options pour l’expédition de fret, les avions et la manutention au sol à Halifax.

Le homard vivant est transporté par camion à Moncton – qui est sur le point d’enregistrer une année record d’exportations de cargaisons de homard en 2023 – principalement parce que les tarifs sont moins chers pour les vols en correspondance avec la Chine, dit Li.

First Catch a sous-loué l’ancien bâtiment de Purolator à l’aéroport jusqu’en 2025 et n’est pas disponible pour une utilisation par d’autres expéditeurs et transitaires.

Stratégie à long terme

Ce n’est pas pour les exclure, déclare le directeur général de First Catch, Yuchen Ji, mais cela fait partie d’une stratégie à long terme.

« L’idée est que nous ayons ce nouveau bâtiment pour notre exportation de homard [in the logistics park]mais ce bâtiment sera utilisé à l’avenir… pour les importations en provenance de Chine, de Corée, pour d’autres pays, vers Halifax, dont nous prévoyons de faire de l’aéroport d’Halifax une plaque tournante à cette fin », a déclaré Ji, diplômé de l’Université Dalhousie .

Entre-temps, First Catch y a loué de l’espace à d’autres.

Yuchen Ji est diplômé de l’Université Dalhousie et directeur général de First Catch. (Radio-Canada)

Perkins allègue que l’entreprise favorise les acheteurs liés à la Chine pour quitter Halifax. C’est une autre accusation que First Catch nie.

« Cette affirmation n’est pas vraie. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler le fret aérien car nous ne sommes pas un transitaire. Nous ne sommes qu’un exportateur de fruits de mer », a déclaré Ji.

« Lorsque nous gérons notre propre charter et que notre charter n’est pas plein, nous avons un transitaire vers lequel nous nous adressons, alors ils peuvent partager cet espace avec les marchés, essentiellement avec n’importe qui en Nouvelle-Écosse. »

Forte demande de homard en Chine

L’appétit chinois pour le homard a explosé au cours de la dernière décennie, ce qui en fait la deuxième destination d’exportation après les États-Unis.

C’est le résultat d’une classe moyenne chinoise croissante, de missions commerciales provinciales et d’un pivot de l’industrie pour approvisionner le nouveau marché, qui a été encore stimulé par une guerre commerciale de l’ère Trump avec la Chine qui a entraîné d’énormes droits de douane sur les fruits de mer américains.

Les expéditions canadiennes de homard vivant vers la Chine, principalement en provenance de la Nouvelle-Écosse, valaient plus de 450 millions de dollars en 2022.

Cargaison de homard à First Catch à Halifax. (Radio-Canada)

Près de 16 000 tonnes de homard – évaluées à 293 millions de dollars – ont transité par Halifax Stanfield en 2022, selon l’aéroport. First Catch représentait environ 14 % des exportations.

La demande chinoise de « crevette dragon », comme on l’appelle parfois, a été une aubaine pour les pêcheurs de homard du Canada atlantique, maintenant les prix à la hausse alors même que les débarquements augmentaient.

Des entreprises appartenant à des Chinois ou liées ont décidé de se rapprocher de la ressource, en achetant des usines de homard existantes en Nouvelle-Écosse, à partir de 2014, lorsque le géant chinois Zoneco a acheté une fourrière à homard à Eastern Passage, près de Halifax.

Autres options pour les envois

L’acheteur de homard vétéran Stewart Lamont de Tangier Lobster dit que First Catch ne contrôle pas les expéditions de homard vers la Chine, car il existe de nombreuses autres options disponibles à l’aéroport d’Halifax.

« Ma réponse est non. Une entité étrangère qui a investi un investissement substantiel ici en Nouvelle-Écosse fait partie du puzzle global. Il est indéniable que First Catch est un acteur dominant, mais suggérer qu’ils contrôlent les choses, je pense qu’il est inapproprié . »

Lamont dit que sa société soumet les prix qu’elle est prête à payer à First Catch pour l’espace sur ses vols charters vers la Chine. Les deux parties peuvent les accepter, les négocier ou les rejeter.

« Notre entreprise, nous nous appelons agents de voyages pour le homard. Nous décidons à qui nous vendons, à quel prix nous vendons. Et quelles options logistiques nous proposons pour acheminer les marchandises vers le marché international », a-t-il déclaré à CBC News.