Un député de la Colombie-Britannique se rétablit après avoir sauvé le chien de sa famille d’une attaque de cerf en colère

Adam Walker a pris la vie par les cornes la semaine dernière – ou plutôt par les bois – lorsqu’il est rentré chez lui et a trouvé son chien enfermé dans une lutte avec un gros cerf.

Le député de Parksville Qualicum s’est arrêté dans son allée pour voir ce spectacle étrange et pénible le 7 septembre.

«C’était comme une masse d’animal – c’était mon laboratoire doré et un gros dollar. Le mâle avait coincé le laboratoire avec ses bois et ils se jetaient dessus », a déclaré Walker.

L’adrénaline est montée en flèche et Walker a attrapé les bois du cerf et les a soulevés pour que son chien, Pluto, puisse se mettre en sécurité. Mais maintenant, il tenait les bois de l’animal de 200 livres et ne pouvait pas se détacher.

« C’était environ 20 minutes d’allers-retours avec ce cerf et c’était probablement le moment le plus effrayant de ma vie », a déclaré Walker. « Il m’a touché une fois à la jambe avec ses bois, puis quand j’ai réalisé que je ne pouvais pas m’enfuir, je me suis accroché à lui et j’ai juste commencé à crier à l’aide. »

Heureusement, sa voisine est arrivée et elle est montée dans la voiture de Walker et a poussé le véhicule avec le véhicule jusqu’à ce qu’il finisse par reculer dans un fossé, perde pied et s’enfuie.

Walker a subi une blessure par perforation à la jambe, ainsi que quelques égratignures aux genoux et aux tibias. Il a dit qu’il guérissait bien après que le personnel médical du centre de santé d’Oceanside ait suturé sa plaie perforante.

Il est difficile de dire ce qui a provoqué le comportement agressif du cerf, selon Lisa Lopez, responsable du programme WildSafeBC, et chaque fois qu’un animal de compagnie rencontre un animal sauvage, cet animal sauvage peut se comporter d’une manière qui protège l’espace ou réagit à un sentiment perçu. menace.

« Ce sont des animaux sauvages et, en ce sens, ils sont constamment en alerte face à des situations qui pourraient nuire à leur survie », a-t-elle déclaré.

L’automne est la saison des amours, donc les mâles sont en compétition et peuvent présenter un comportement plus agressif qu’à d’autres périodes de l’année, a déclaré Lopez.

C’est également la période de l’année où les animaux recherchent des sources de nourriture pour se préparer à l’hiver, et les conditions de sécheresse ont rendu ce travail très dur.

« C’est l’occasion pour les gens de prendre conscience du fait que c’est la saison d’automne et pas seulement des cerfs, mais que d’autres animaux sauvages se multiplient pour s’assurer qu’ils sont bien nourris et bien établis pour la saison hivernale », a déclaré Lopez. dit. « Et avec les conditions de sécheresse en Colombie-Britannique, il est possible qu’il y ait moins d’options alimentaires naturelles pour eux. »

Le cerf aurait pu être intéressé par une source d’eau à proximité ou simplement passer par la cour de Walker, a-t-elle ajouté.

De nombreuses personnes ont contacté Walker pour savoir comment il allait après l’incident et, sans surprise, quelques blagues ont été faites autour de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

« J’ai entendu des jeux de mots sans fin », a déclaré Walker. « J’aime bien celui-là, ‘la responsabilité s’arrête ici’, celui-là est plutôt bon. »

Il a exprimé sa gratitude au personnel du Oceanside Health Centre.

« Dr. Cooper, les infirmières et tout le personnel de soutien ont fait un excellent travail pour me soigner et nous avons de la chance de les avoir dans la communauté.

