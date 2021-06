Un député conservateur sommé de s’excuser pour avoir harcelé le personnel parlementaire

Un député conservateur a reçu l’ordre de présenter des excuses publiques à la Chambre des communes après qu’une enquête a révélé qu’il avait intimidé le personnel parlementaire.

Daniel Kawczynski a agi de « manière menaçante et intimidante » après que des problèmes techniques l’ont empêché de se joindre à une audience du comité au début de l’année dernière.

L’incident s’est produit en avril 2020, quelques semaines seulement après l’annonce du premier verrouillage du coronavirus et alors que le Parlement s’adaptait aux nouvelles méthodes de travail à distance.

Le Groupe d’experts indépendants (IEP), qui supervise les sanctions dans de tels cas, a déclaré qu’il acceptait que la vie d’un député puisse être stressante, mais a déclaré que ce n’était pas une excuse pour intimider les membres du personnel.

Il a constaté que M. Kawczynski devrait présenter des excuses publiques aux Communes.

Sir Stephen Irwin, président de l’IEP, a déclaré : « Nous acceptons que les circonstances qui se sont produites (…) étaient difficiles.

« Mais ils ont été difficiles pour tout le monde. Bien que nous comprenions parfaitement que la vie d’un député peut être très sous pression, ces responsabilités et ce stress ne justifient pas une perte de courtoisie, un sentiment exagéré d’importance ou de droit, ou l’intimidation. »

Un rapport publié aujourd’hui indique que le député a fait preuve d’un « manque inquiétant de perspicacité et de contrition par rapport à la pertinence et à l’impact de son comportement ».

Il a fait des « commentaires critiques et mensongers » sur un groupe WhatsApp partagé avec d’autres membres du comité, ajoute-t-il, et a décrit un membre du personnel comme un membre de « la génération des flocons de neige ».

« Il est également clair qu’au cours de cette journée, le (député) a consommé une quantité importante d’alcool », indique le rapport.

Il ajoute : « En ce qui concerne la question de la perspicacité, nous notons que (M. Kawczynski) a pris des mesures pour mieux comprendre ses motivations personnelles et l’impact de son comportement sur les autres ; cependant, nous concluons que bien que sa perspicacité se développe, elle est encore assez limitée ».

Le panel a déclaré que le député de Shrewsbury et d’Atcham avait été à plusieurs reprises grossier, agressif et impatient avec les membres du personnel.

Le commissaire parlementaire aux normes a estimé que M. Kawczynski avait agi de manière intimidante et menaçante et qu’il avait abusé de son pouvoir de député en faisant des déclarations exagérées et malveillantes. Il n’a pas fait appel de cette décision.

M. Kawczynski a cependant fait appel d’une décision d’un sous-groupe de l’IEP selon laquelle il devrait s’excuser devant la Chambre des communes. Mais cet appel a été rejeté.