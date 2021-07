Un député conservateur s’excuse pour l’offense causée par le tweet loyaliste d’un feu de joie

Le président de la commission des affaires d’Irlande du Nord s’est excusé pour toute offense causée par son tweet sur les feux de joie loyalistes.

Le député conservateur principal Simon Hoare a depuis supprimé le message qui disait: « Qui savait que Guillaume d’Orange est arrivé en Irlande avec des centaines de palettes en bois, d’où le début de la traditionnelle fête de combustion des palettes. »

Les loyalistes ont critiqué le tweet, ce qui a conduit M. Hoare à le supprimer avant de présenter les excuses suivantes : « Plus tôt, j’ai publié un tweet qui n’avait jamais pour but de blesser certains de NI.

« Je veux dire pleinement et sans équivoque que je suis désolé. Je n’avais l’intention que de faire preuve d’humour / de la langue dans la joue et je me suis trompé.

« J’espère que mes excuses seront acceptées. C’est sincère et sincère. »

Kate Hoey, l’ancienne députée travailliste qui a récemment participé à un rassemblement loyaliste à Newtownards, a rejeté les excuses.

Elle a tweeté: « Sincère et sincère ?? Eh bien, nous verrons s’il peut s’abstenir de ses remarques sarcastiques régulières et de ses opinions anti-unionistes et loyalistes évidentes et de sa complaisance envers les nationalistes et le gouvernement irlandais. »

Le militant loyaliste Jamie Bryson, qui a dirigé la condamnation du tweet original de M. Hoare, a déclaré que la démission du comité serait « la ligne de conduite appropriée ».

Doug Beattie, chef du Parti unioniste d’Ulster, a salué les excuses de M. Hoare, tweetant « C’est juste Simon » suivi de trois emojis applaudissant. Mais d’autres ont critiqué le député conservateur pour avoir présenté des excuses.

Les feux de joie traditionnels sont allumés le 11 juillet avant le jour des défilés pour marquer l’anniversaire de la victoire du roi Guillaume d’Orange à la bataille de la Boyne.

À l’approche du jour de l’allumage des feux de joie, un certain nombre d’affiches politiques, dont du matériel du Sinn Fein, du SDLP et de l’Alliance, ont été vues sur certains bûchers. Des drapeaux tricolores irlandais et de l’UE ont également été aperçus sur certains feux de joie.

M. Hoare a déclaré dans un autre tweet que c’était la cible de ses critiques.

« Ce que je veux dire, ce sont les structures de palettes dangereusement élevées et les risques qu’elles créent pour la santé publique. Il n’est pas non plus nécessaire de les couvrir d’affiches/d’images d’opposants politiques.

La chef du Parti de l’Alliance, Naomi Long, fait partie des politiciens dont les affiches ont été vues sur des feux de joie.

Elle a tweeté : « Je me fais beaucoup troller, faussement accusée de détester les loyalistes et les syndicalistes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. J’aimerais savoir ce que ces gens font des loyalistes qui brûlent mon image dans un acte d’intimidation et de haine flagrante.

« Brûler les images des gens n’est pas une culture, les amis. »

M. Beattie a également tweeté son opposition à la combustion d’affiches électorales et de drapeaux sur des feux de joie, la décrivant comme « pas une expression de la culture unioniste », ajoutant: « C’est une expression de haine ».