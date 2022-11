Un député conservateur réprimandé pour “insulte raciale grossière” aux Communes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président de la Chambre des communes a réprimandé un député conservateur après avoir utilisé le mot J *** au parlement pour désigner les Japonais.

Le président Hoyle a déclaré que le terme, qui a été décrit par un député travailliste comme une “insulte raciale obsolète et grossière”, “ne devrait pas être utilisé”.

La dispute a éclaté quelques jours seulement après qu’un ministre conservateur a été critiqué pour avoir utilisé l’expression « petit homme » en relation avec la Chine.

Le commentaire a été fait par Mark François, un ancien ministre des Forces armées, lors de questions au secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Sarah Owen, du parti travailliste, a attaqué l’utilisation d'”insultes ethniques” et ce qu’elle a dit aux députés était un “courant sous-jacent inacceptable d’altérité”.

Naomi Smith, directrice générale du groupe de campagne internationaliste Best for Britain, a déclaré: «Mark François aimerait peut-être prétendre qu’il combat la Seconde Guerre mondiale, mais il n’y a aucune excuse pour cela ou l’échec du secrétaire à la Défense à l’appeler pour cela.

“Le peuple britannique peut maintenant voir à travers cet acte fatigué de xénophobie déguisé en faux patriotisme qui n’a rien fait d’autre qu’alourdir la douleur économique de notre pays et enhardir certains des éléments les plus vils de notre société.”

Lundi, M. François a demandé à M. Wallace et à la frégate Type 26, qui, selon lui, était “littéralement une conception de classe mondiale, que nous avons exportée au Canada et en Australie, et nous voulons tous la voir en service dès que possible”.

Il a ajouté: «Il est donc doublement décevant que, la semaine dernière, le Département ait publié une déclaration ministérielle écrite indiquant que son entrée en service est maintenant retardée d’une année supplémentaire d’octobre 2027 à octobre 2028 et que le coût à vie du programme sera supérieur à un quart de milliard de livres de plus de l’argent des contribuables. Étant donné que le budget de la défense est susceptible de subir une forte pression, pourquoi faut-il 11 ans à BAE Systems pour construire un navire que le J *** peut construire en quatre ? »

Mardi, Mme Owen, qui est asiatique, a déclaré à la Chambre des communes: «Monsieur le Président, vous nous rappelez à juste titre et régulièrement d’utiliser un langage respectueux dans cette Chambre.

“Mais malheureusement, cette insulte raciale obsolète et grossière est tombée bien en dessous de la barre à laquelle nous devrions nous attendre.”

