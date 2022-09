Un député conservateur principal dit qu’il s’agit maintenant de savoir dans quelle mesure le parti perdra les élections

Un député conservateur de haut rang affirme que son parti a déjà perdu les prochaines élections générales et exhorte Liz Truss à ne pas détruire l’économie avant l’inévitable défaite.

Dans des commentaires extraordinaires, Charles Walker a déclaré que le gouvernement avait “le devoir envers le pays de remettre les finances publiques dans le meilleur état possible” avant qu’il ne perde.

Alors que les sondages placent les conservateurs à 30 points de retard sur les travaillistes après que le pari budgétaire de la réduction des impôts se soit retourné contre lui, il est «difficile de construire un argument» que son parti conserve le pouvoir.

“Je soupçonne que la conversation est, vous savez, ‘de combien perdons-nous’?” il a dit Fois Radio.

Il a exhorté Mme Truss à remettre un « héritage » décent au Labour, ajoutant : « Nous sommes un parti patriotique. C’est notre premier devoir, c’est envers le pays. Notre premier devoir n’est pas d’être réélu, notre premier devoir est envers le pays.

Sir Charles, ancien président du comité d’arrière-ban de 1922, a admis que les conservateurs avaient subi un “effondrement au bord de la falaise”, déclarant : “Il n’y a aucun moyen de déguiser cela en autre chose que d’être assez fracassant”.

Les commentaires sont intervenus alors que le chien de garde du Trésor a annoncé qu’il publierait un rapport sur le budget qui se retourne contre Kwasi Kwarteng la semaine prochaine, mais le chancelier refuse de le publier avant novembre.

Un autre député conservateur, Peter Aldous, a averti que “le temps presse pour montrer au peuple britannique que le Parti conservateur mérite de conserver l’honneur de servir son gouvernement”.

Il a souligné la nécessité d’une “monnaie saine”, ajoutant : “Rien dans les semaines d’ouverture du chancelier au Trésor ne m’a rassuré – ni, plus important encore, les marchés – à cet égard”.

La « course précipitée vers des mesures de politique budgétaire sans rapport de l’OBR qui l’accompagne » semblait presque « conçue pour provoquer les marchés à un moment où ils étaient déjà manifestement volatils ».

Les avertissements interviennent après qu’une série d’interviews de Liz Truss n’a pas réussi à atténuer la panique du marché à propos du budget – et a augmenté la nervosité des conservateurs après qu’elle a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de repenser.

Sir Charles a déclaré: «Il y a des élections générales dans un peu plus de deux ans et je pense qu’il est difficile de construire un argument maintenant que les conservateurs peuvent gagner ces élections générales.

«Je soupçonne que la conversation est, vous savez,« de combien perdons-nous »? Et quel est notre devoir envers le pays et notre devoir envers le pays est de remettre les finances publiques dans le meilleur état possible.

Il a critiqué les ministres, depuis le premier ministre jusqu’aux premiers ministres, qui tentent de blâmer les « événements internationaux » pour les bévues auto-infligées du budget de réduction des impôts.

“Le manque d’humilité est ce que je trouve le plus douloureux. Vous savez, nous nous sommes vraiment trompés à plusieurs niveaux », a déclaré Sir Charles.

“Les gens ont perdu leurs offres de prêt hypothécaire”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Nous ne pouvons pas nous décharger de notre responsabilité car les gens ont raison d’être vraiment contrariés et contrariés.”