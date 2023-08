Un député conservateur gagne 150 000 £ grâce à des emplois supplémentaires, soit près de deux fois plus que son salaire.

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le conservateur Sir Brandon Lewis perd 150 000 £ sur cinq emplois supplémentaires – en plus de son salaire de député de 86 000 £.

L’ancien secrétaire à la Justice a occupé une série d’emplois lucratifs en dehors du Parlement, triplant presque son salaire annuel.

Les emplois, révélés par Le miroir quotidiencomprennent des postes de 60 000 £ par an chez le promoteur immobilier Thakeham Homes et la société d’infrastructure FM Conway, ainsi qu’un poste de 30 000 £ par an en tant que consultant pour Civitas Investment Management.

La présidente travailliste Anneliese Dodds a déclaré au journal : « Les députés sont élus pour représenter nos électeurs et servir le pays – mais un nombre croissant de députés conservateurs se contentent de vérifier et d’empiler les rôles dans le secteur privé.

« Brandon Lewis a effrontément cherché à remplir ses poches quelques mois seulement après avoir quitté le gouvernement, ce qui constitue un autre exemple de l’abandon par les conservateurs du gouvernement. » Elle a demandé à M. Sunak de « prendre le contrôle de ses députés au noir ».

Et le député d’arrière-ban Karl Turner a dit L’indépendant être député est déjà un « travail à temps plein très bien payé »

« Mais ce n’est clairement pas suffisant pour le cupide Lewis », a-t-il ajouté.

M. Turner a déclaré : « S’il ne peut pas se permettre de payer son style de vie avec quatre-vingt-six mille dollars par an, il devrait arrêter, se tenir à l’écart et laisser les habitants de Great Yarmouth trouver un député prêt à travailler pour eux et non pour eux-mêmes. .»

Il a déclaré que les deuxièmes emplois des députés sont « totalement méprisables pour le public britannique » et devraient être interdits.

Les travaillistes ont déclaré vouloir interdire les seconds emplois avec seulement des « exemptions limitées », et M. Turner a déclaré qu’ils devraient être complètement interdits.

En plus des postes rémunérés, Sir Brandon est devenu directeur d’un groupe d’écoles privées à plus de 100 miles de sa circonscription de Great Yarmouth, mais a renoncé à tout paiement.

Et il est devenu un mécène du groupe de réflexion sur le libre marché, l’Adam Smith Institute.

L’analyse du travail a montré que les 28 heures de travail mensuelles de Sir Brandon en dehors du Parlement lui rapportaient un taux horaire de 625 £.

Une analyse réalisée plus tôt cette année a montré que les députés avaient gagné 17,1 millions de livres sterling grâce à leur travail en dehors du Parlement depuis les élections de 2019, la grande majorité étant réalisée par des députés conservateurs.

Boris Johnson a récolté la somme incroyable de 21 000 £ de l’heure pour son travail sur le circuit des conférences et d’autres concerts lucratifs depuis qu’il a quitté son poste de Premier ministre.

Moins d’un an après avoir été contraint de quitter Downing Street, M. Johnson a gagné près de 5 millions de livres sterling.

Son successeur, Liz Truss, a également accepté d’énormes paiements pour des concerts, bien qu’il soit le Premier ministre britannique le plus court.