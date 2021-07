La députée de Douvres et la banquette arrière Natalie Elphicke ont suggéré que la star de Manchester United, Rashford, qui a fréquemment pris son gouvernement à partie, aurait dû pratiquer des coups de pied ponctuels au lieu de fournir des repas gratuits aux enfants appauvris pendant la pandémie.

Avec son nouveau compatriote Red Devil Jadon Sancho, ainsi que Bukayo Saka d’Arsenal, Rashford a gonflé ses lignes à 12 mètres et a offert aux Italiens leur deuxième titre d’Euros via une victoire 3-2 aux tirs au but.

D’ascendance noire et métisse, le trio a été victime d’abus racistes de la part de ses propres compatriotes tandis que le patron d’Elphicke, le Premier ministre Boris Johnson, a été accusé d’hypocrisie en condamnant l’acte tout en soutenant le droit des fans de huer les joueurs qui prennent le genou.

Dans un message privé du groupe Whatsapp obtenu par GB News, Elphicke a demandé à ses collègues conservateurs : « Ils ont perdu – serait-il peu généreux de suggérer que Rashford aurait dû passer plus de temps à perfectionner son jeu et moins de temps à faire de la politique? »

Pourtant, après que cela a été largement divulgué, elle a fait marche arrière en partageant un tweet de félicitations de Johnson à Gareth Southgate et son équipe et en ajoutant son propre commentaire.

« Hier soir, j’ai partagé la frustration et le chagrin de millions de fans anglais », Elphicke a affirmé.

« L’équipe a tout donné. Félicitations et en avant pour la Coupe du Monde! »

Elphicke a bloqué les réponses au message, mais il a déjà été cité-retweeté plus d’un millier de fois en deux heures avec des critiques cinglantes, alors que d’autres députés de l’autre côté de la division politique se sont également glissés vers elle.

« Quand Natalie Elphicke a nourri autant d’enfants affamés que Marcus Rashford, ou en a fait autant pour inspirer la nation, alors elle peut l’abattre tout ce qu’elle veut.

« Mais jusque-là, descendez et rentrez votre cou, » a demandé la députée travailliste de Warrington North Charlotte Nichols.

Défendant son compatriote mancunienne, la députée travailliste de Worsley & Eccles South Barbara Keeley a également pris la parole.

« « Faire de la politique ? » » se moqua-t-elle.

« Marcus Rashford a fait campagne pour des millions d’enfants l’année dernière en veillant à ce qu’ils ne soient pas laissés affamés par ce gouvernement conservateur pendant la pandémie.

« C’est un excellent ambassadeur de notre pays sur et en dehors du terrain. Les gens du Grand Manchester et de tout le pays sont très fiers de lui. »

Plus haut dans l’échelle politique, la cheffe adjointe travailliste Angela Rayner a fait remarquer que : « Alors que le pays compatissait à notre grande équipe, les députés conservateurs se moquaient d’un joueur inspirant qui s’est mobilisé pour nourrir les enfants affamés lorsqu’ils ont voté pour les laisser sans nourriture.

« La fête coquine est de retour. »

Pourtant, plutôt que de rejoindre la pile, un député conservateur anonyme, après avoir confirmé qu’il y en avait « environ 200 » dans le message Whatsapp Group Elphicke, a déclaré au Daily Mail : « C’était peut-être quelque chose que beaucoup de gens auraient pu penser, mais il vaut probablement mieux ne pas y aller.

« C’est assez déprimant que nous ne puissions pas avoir de conversations entre nous. »

« Le plus triste, c’est que c’était prévisible », a déclaré l’organisateur derrière cette peinture murale de Marcus Rashford, qui a été défigurée après le match d’hier soir. Les graffitis ont été recouverts de sacs poubelles et seront repeints dans la matinée. @itvnewspic.twitter.com/Fytv6ApKlD – Hannah Miller (@hannahITV) 12 juillet 2021

De retour dans le nord-ouest, une peinture murale de Rashford à Withington a été défigurée lors d’un incident raciste signalé, la police du Grand Manchester ayant ouvert une enquête après avoir été informée vers 3 heures du matin, heure locale.

Appelant à l’information, le surintendant principal Paul Savill a déclaré : « Les crimes haineux sous toutes leurs formes sont totalement inacceptables et ne sont pas les bienvenus ici dans notre ville. »

Basée sur une photographie de Daniel Cheetham et peinte par l’artiste de rue Akse, l’œuvre fait partie d’un projet communautaire et a été commandée pour reconnaître les efforts de Rashford pour lutter contre la pauvreté alimentaire des enfants, qui lui ont déjà valu un MBE.

Il contient une citation de la mère du joueur, Melanie Maynard – « Soyez fier de savoir que votre lutte jouera le plus grand rôle dans votre objectif. » – et le co-fondateur du projet a informé la BBC de la façon dont il s’était réveillé en apprenant que la pièce était dégradée.

« Je suis sorti pour réparer ce que je pouvais immédiatement et couvrir ce que je ne pouvais pas et j’espère que nous ferons venir l’artiste pour le réparer », expliqua Ed Wellard.

« Nous avons osé rêver hier et nos espoirs ont été déçus mais s’en rendre compte est plus déprimant. Le racisme semble être de plus en plus répandu. »

Dégoûté, un présentateur de la BBC Radio Manchester a demandé : « Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? »

« Si vous ne pouvez pas gérer votre sauce, alors ne buvez pas.

« Si vous ne pouvez pas supporter la défaite, ne regardez pas le sport. Si vous ne voulez pas évoluer, alors s’il vous plaît, allez vivre dans une grotte avec le reste des voyous.