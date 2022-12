Un député conservateur faisant face à des allégations de viol n’a pas été suspendu “sur avis juridique”, selon le président du parti

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président du parti conservateur a défendu une décision de ne pas suspendre un député accusé d’agression sexuelle et de viol, arguant qu’elle est basée sur “un avis juridique indépendant”.

Le député anonyme a été signalé à la police métropolitaine par des collègues conservateurs préoccupés par son comportement – ​​mais conserve le whip, malgré les suggestions selon lesquelles le parti est au courant des craintes depuis deux ans.

Nadhim Zahawi, le président du parti, a confirmé qu’il avait demandé un avis juridique indépendant sur les allégations, qu’il a qualifiées de “question de sauvegarde très importante”.

Mais il a déclaré: «C’est à la police de décider car ces allégations sont des allégations de tiers qui ont été remises à la police.

“Si la police décide d’agir, nous agirons également”, a-t-il déclaré à Sky News. Sophy Ridge le dimanche programme.

Scotland Yard a déclaré la semaine dernière avoir reçu des allégations d ‘«agressions sexuelles graves» fin octobre et que des agents «enquêtent».

Les temps ont rapporté que les whips conservateurs avaient été avertis il y a quelques années au sujet du député, bien que les allégations à l’époque n’incluaient pas de viol ou d’agression.

Samedi, le ministre des affaires Kevin Hollinrake a fait pression sur son parti pour qu’il agisse si nécessaire, déclarant : « S’il existe des preuves d’infractions, alors elles doivent être signalées aux autorités, des enquêtes doivent avoir lieu.

« Si ces affirmations sont fondées, alors bien sûr, des mesures doivent être prises. Les processus doivent être suivis.

Sur Fois Radio, M. Zahawi a ajouté: “C’est quelque chose que la police examine actuellement. S’il y a une enquête de la police, nous prendrons évidemment des mesures. Il est juste de le faire correctement.

Les commentaires sont intervenus alors que le président du parti exhortait les infirmières et les ambulanciers à abandonner leurs demandes d’augmentations de salaire pour correspondre à la flambée de l’inflation afin “d’envoyer un message clair” à Vladimir Poutine.

M. Zahawi a changé de cap dans la bataille pour éviter les frappes du NHS avant Noël en affirmant qu’elles révéleraient un Royaume-Uni « divisé » alors qu’un front uni est nécessaire face à la « guerre illégale » de la Russie.

“C’est le moment de se rassembler et d’envoyer un message très clair à M. Poutine que nous n’allons pas nous contenter de nous diviser de cette manière”, a déclaré le président du parti conservateur.

Les dirigeants syndicaux affirment qu’une offre salariale améliorée similaire à celle faite en Écosse pourrait aider à sortir de l’impasse, accusant le secrétaire à la Santé Steve Barclay de refuser même de discuter de la question.

Le Royal College of Nursing prévoit de faire grève les 15 et 20 décembre. Seuls cinq domaines de soins seront protégés : chimiothérapie, soins intensifs, dialyse, soins intensifs pédiatriques et néonatologie.

M. Zahawi a également déclaré que l’armée était formée pour conduire les ambulances nécessaires, ainsi que pour doter en personnel les postes frontières dans un hiver de mécontentement qui s’aggrave.