Un député a exhorté la BBC à abandonner un programme «choquant» dans les chiens de conception – comme près de 80 000 ont signé une pétition annulant la décision de commander le spectacle.

Le Dr conservateur Neil Hudson, qui siège au comité restreint de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, a déclaré qu’il «a exhorté la BBC à reconsidérer» la diffusion de l’émission.

Il a déclaré: « En tant que député, vétérinaire et propriétaire de chien, j’ai été alarmé lorsque j’ai entendu parler de l’émission BBC3 proposée » Mes chiots me rendront-ils riche? « .

«Le titre choquant lui-même montre vraiment que le programme pourrait inciter les gens à penser que l’élevage de chiens est un stratagème rémunérateur, sans aucune considération pour le bien-être des animaux. alimenter la contrebande illégale de chiots.









«Le Comité spécial de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales des Communes, auquel je siège, a tenu une séance de témoignages le mois dernier où nous avons entendu parler des terribles conséquences de la contrebande d’animaux de compagnie.

«J’exhorte la BBC à reconsidérer cette commission: elle ferait mieux de commander une émission mettant en lumière les problèmes de bien-être animal liés à la contrebande d’animaux et la promotion de la propriété responsable des animaux.»

Le spectacle – appelé Will My Puppies Make Me Rich – est censé « regarder certains des 20 ans qui cherchent à lancer de nouvelles entreprises d’élevage de chiens de créateurs ».

Le programme a été présenté à BBC3 par Sophia Slater et Helena Rochester en collaboration avec Nine Lives, basé à Salford, qui réalise également Songs of Praise.

Mais le spectacle a suscité la fureur de plusieurs associations caritatives, organisations animales et militants canins de haut niveau, dont Marc Abraham, le fondateur de Lucy Law.







(Image: Internet inconnu)



Hier, le Royal Veterinary College a ajouté sa voix à la colère croissante autour du spectacle.

Le Dr Dan O’Neill, maître de conférences en épidémiologie des animaux de compagnie au RVC, a déclaré: «Le RVC craint énormément que ce programme propage un message selon lequel le profit est plus important que le bien-être des chiots. La demande croissante et les prix considérablement plus élevés pour les chiots depuis le verrouillage de Covid-19 en mars 2020 ont peut-être entraîné plusieurs problèmes de bien-être, notamment la vente de chiots malsains, les longs trajets des éleveurs aux propriétaires et les chiots mal socialisés.

Ils ont signé une lettre avec la RSPCA et d’autres organisations et associations caritatives exhortant la BBC à abandonner l’émission. Ils disent que le spectacle pourrait glorifier l’élevage comme un programme «de devenir riche rapidement» qui, à son tour, pourrait entraîner de graves problèmes de bien-être des chiens ».

Les stars de la BBC, dont l’animatrice de Radio 5 Live Nicky Campbell et Deborah Meaden de Dragon’s Den, ont également remis en question cette décision. Meaden elle-même a tweeté: «Mauvais mouvement. Très mauvaise idée.

La directrice de PETA, Elisa Allen, a ajouté: «Il y aura de la fureur de la part du public britannique épris d’animaux si l’argent de la licence de télévision est utilisé pour promouvoir l’élevage de chiens à vendre à des personnes irréfléchies qui pourraient adopter, pas acheter, et PETA rejoint chaque groupe de protection animale. au Royaume-Uni pour demander au diffuseur d’abandonner immédiatement cette promotion imprudente de proxénète chiot.

Le fondateur de Lucy Law, Abraham, a précédemment qualifié le projet de «dangereux».









Il a ajouté: «J’espère sincèrement que BBC THREE repense cette idée terrible qui ne fait qu’aider à normaliser et à encourager l’élevage de chiens pour de l’argent; ils écoutent leurs amoureux des animaux payants à travers le pays et réfléchissent sérieusement à leurs projets futurs concernant cette émission, choisissant avec un peu de chance un concept beaucoup plus responsable, acceptable et éthique pour prendre sa place dans nos guides télévisés.

La BBC a déclaré: «Ce documentaire d’observation ne glorifie pas l’élevage de chiens, il examine de manière responsable l’augmentation croissante des jeunes qui entrent dans l’entreprise et souligne l’importance d’un bon bien-être animal, de la formation et des licences. L’équipe de production travaille en étroite collaboration avec des experts en animaux tout au long pour informer le public de ce qui constitue une bonne et une mauvaise pratique.

Une source a ajouté que le titre de l’émission, qui est actuellement en production, changerait avant sa diffusion.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.