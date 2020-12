Sir Roger Gale a déclaré que si aucun accord de libre-échange n’était obtenu à la fin de la transition vers le Brexit, à 17 jours à peine le 31 décembre, M. Johnson aurait «laissé tomber le peuple du Royaume-Uni» et sa position de Premier ministre ne le serait plus être tenable.

Dans ces circonstances, il devrait se tenir à l’écart et faire entendre sa voix pour «quelqu’un de plus capable de ramasser les morceaux», a déclaré le député de North Thanet.

À la Chambre des communes depuis 1983, Sir Roger est l’un des députés conservateurs les plus anciens et un ancien vice-président du parti.

Mais il est un critique de longue date de Boris Johnson, qui a voté Remain lors du référendum européen de 2016, a soutenu Jeremy Hunt lors des élections à la direction de l’année dernière et s’est prononcé contre le Brexit dur. En tant que tel, il est peu probable que sa position soit reprise par plus d’une poignée sur les bancs des conservateurs.

S’exprimant un jour après que le Premier ministre et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont repoussé à nouveau la dernière échéance de l’accord, Sir Roger a déclaré: «Si M. Johnson ne parvient pas à un accord commercial acceptable avec l’UE, le Premier ministre aura également échoué. peuple du Royaume-Uni.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«En tant qu’homme honorable, il devrait laisser la place à quelqu’un de plus capable de ramasser les morceaux, de réunir tout le pays et de montrer le leadership que la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord méritent.