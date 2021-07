Un député conservateur déclenche une querelle sur l’emplacement de sa propre circonscription

Un député conservateur a déclenché une querelle sur l’emplacement de sa propre circonscription après avoir insisté sur le fait que le siège se trouve dans l’Essex – alors qu’il se trouve dans un arrondissement de Londres.

Andrew Rosindell, qui représente Romford dans le quartier londonien de Havering, a suggéré que «les frontières historiques et géographiques qui existent depuis des siècles» placent fermement le siège dans le comté d’Essex.

Il a déclaré que ceux qui qualifiaient Romford d’est de Londres en raison de son emplacement dans l’un des 33 arrondissements de la capitale « confondaient les limites des autorités locales » avec les « limites historiques des comtés ».

« Romford, c’est l’Essex ! Romford a toujours fait partie du comté d’Essex, jamais d’« East London » dont il n’y a pas de définition réelle », a-t-il écrit jeudi dans un échange sur Twitter.

Allie Hogkins-Brown, une rédactrice en chef de la BBC, a répondu : « Ne pas d’accord – cela ne fait plus partie de l’Essex depuis 1965. C’est à Havering, un arrondissement de Londres et desservi par la police du Met. »

M. Rosindell a répondu: «Les changements de gouvernement local de 1965 n’ont pas retiré Romford du comté d’Essex, mais seulement de l’administration du conseil du comté d’Essex.

« Romford est l’Essex et sera toujours l’Essex, quelles que soient les limites administratives, organisationnelles ou électorales qui vont et viennent au fil du temps. »

Selon British History Online, une bibliothèque numérique basée à l’Institut de recherche historique de l’Université de Londres, les limites du district de Romford ont été modifiées à plusieurs reprises, notamment en 1937 lorsqu’il est devenu un arrondissement municipal.

En 1965, Romford s’unit à Hornchurch pour former le quartier londonien de Havering.

Romford abrite désormais les bureaux du conseil de l’arrondissement et partage de nombreux services publics de Londres, notamment des bus rouges à impériale exploités par Transport for London, des policiers employés par la police métropolitaine de Londres et des ambulanciers paramédicaux travaillant pour le London Ambulance Service.

Cependant, les numéros de téléphone locaux – 01708 – diffèrent des indicatifs téléphoniques de Londres commençant par 020.

La rangée de Romford joue également dans un débat culturel plus large sur la question de savoir si les résidents de la région ressentent un attachement plus étroit à l’identité métropolitaine de la capitale, ou aux communautés suburbaines ou rurales de l’Essex voisin.

Une personne sur Twitter, dont le nom a été donné comme Alex Usher, a accusé le député d’ignorer « toutes les définitions réelles » de l’emplacement actuel de Romford au profit des frontières historiques.

Parler à L’indépendant, M. Rosindell a affirmé que les employés du conseil poursuivaient un « programme d’entreprise » en se référant à la zone comme à l’intérieur de Londres, et a accusé « certaines parties des médias » de « renommer nos villes et communautés sans notre consentement ».

« C’est un non-démarreur complet », a-t-il déclaré. « Les gens qui se disputent à ce sujet sont complètement embrouillés, ils confondent les limites des autorités locales qui changent, ils vont et viennent, ils sont ce qu’ils sont actuellement mais dans quelques années un gouvernement peut entrer et modifier eux à nouveau.

« Les limites des gouvernements locaux changent constamment, mais ce qui ne change jamais, ce sont les limites historiques des comtés et elles sont pleinement reconnues par le gouvernement comme des comtés historiques. »

La rangée est familière à de nombreuses régions du Royaume-Uni qui se trouvent à la frontière de deux régions distinctes. Des débats similaires ont eu lieu sur l’emplacement de Bromley, Kingston et Ilford – qui chevauchent tous la frontière entre Londres et les comtés voisins – pour n’en nommer que quelques-uns.