Un député conservateur condamné à une amende après qu’un chiot a causé la ruée des cerfs dans le parc de Londres

Un député conservateur a été condamné à une amende après que son chiot a provoqué une bousculade en pourchassant un troupeau de 200 cerfs dans le parc Richmond de Londres.

Danny Kruger a admis avoir perdu le contrôle de son petit Jack Russell, 11 mois, nommé Pebble, lors d’une promenade avec sa famille en mars.

Le député de Devizes – qui était le secrétaire politique de Boris Johnson avant d’être élu à la Chambre des communes en 2019 – a plaidé coupable d’avoir poussé ou permis à un animal de chasser ou d’inquiéter un autre animal dans un parc royal.

Le juge en chef adjoint Tan Ikram a infligé à Kruger une amende de 120 £ et lui a dit qu’il devait payer 575 £ de frais et une surtaxe de 34 £ – pour un total de 719 £. « Vous auriez dû savoir mieux », a déclaré le juge au député.

Le juge Ikram a ajouté : « Votre chien n’était pas sous contrôle, il a pu effrayer le cerf et vous voici au tribunal aujourd’hui. Les cerfs étaient clairement surpris et effrayés. Cela aurait pu causer des blessures, heureusement que non.

Le procureur Dominic Hockley a déclaré au tribunal : « Il a été dit qu’il suffit d’un caillou pour déclencher une avalanche. Dans ce cas, il n’a fallu qu’un caillou pour déclencher une ruée.

Le tribunal a appris que Kruger avait fait une longue promenade avec sa femme et ses trois enfants le 20 mars, lorsque l’officier de police Samantha Riggs a aperçu son chien qui traversait la route en courant vers un troupeau d’environ 200 daims.

M. Hockley a déclaré que les cerfs, dont beaucoup étaient enceintes, avaient été laissés dans un « état de panique ». L’officier a déclaré qu’elle avait appelé le propriétaire – qui était «à ce moment-là introuvable» – pour qu’il contrôle le chien.

Le garde forestier bénévole Duncan MacCallum a déclaré qu’il avait également demandé à M. Kruger de rappeler son chiot, « ce qui a semblé l’inciter à agir », a déclaré le tribunal.

Dans des images filmées par un membre du public, Donald Milton, et la caméra portée sur le corps du policier, on peut entendre M. Kruger crier à plusieurs reprises « Pebble ! » avant de mettre son chien en laisse.

Le député aurait été « contrit et désolé » après l’incident, qui a duré environ 45 secondes, déclarant à la police : « Je suis désolé, je n’en avais aucune idée, je n’ai pas vu le cerf. Quoi qu’il en soit, il doit évidemment être en avance.

Cerf élaphe à Richmond Park, Londres (PENNSYLVANIE)

Jae Carwardine, défendant le député, a déclaré que son « attention a été momentanément détournée » parce que son plus jeune fils, âgé de sept ans, était fatigué après avoir marché pendant environ deux heures.

« Ce fut un bref laps de temps en jonglant avec ses responsabilités de parent, tout à fait compréhensible, mais quelque chose que M. Kruger regrette profondément », a-t-elle déclaré. « Bien sûr, il fera beaucoup plus attention à l’avenir. »

Le directeur de Richmond Park, Simon Richards, a déclaré dans une déclaration au tribunal qu’il y avait eu 36 incidents de chiens pourchassant des cerfs sur une période de quatre mois l’année dernière, tandis qu’environ six cerfs par an sont tués par des chiens.

« Les chiens pourchassant le cerf causent une grande détresse et cela conduit souvent à des attaques physiques contre le cerf », a-t-il déclaré.