Un député conservateur attaque les évêques pour avoir “utilisé la chaire pour prêcher”

L’actualité britannique en images 14 décembre 2022

Des membres de la RNLI retirent une civière et un sac mortuaire du canot de sauvetage de Douvres après son retour au port de Douvres à la suite d’une vaste opération de recherche et de sauvetage lancée dans la Manche au large de Dungeness, dans le Kent, lors d’un incident impliquant un petit bateau probablement avoir transporté des migrants. Trois personnes sont mortes à la suite de l’incident et 43 personnes ont été secourues, a indiqué une source gouvernementale.

Pennsylvanie