Un député conservateur affirme que le ministre de la Justice a menacé sa réputation professionnelle dans un courriel

Le député conservateur Frank Caputo a déclaré que le ministre de la Justice, David Lametti, lui avait envoyé un courriel menaçant sa réputation professionnelle lors de la période des questions la semaine dernière.

Dans le courriel – dont une copie a été partagée avec CBC – Lametti semble critiquer Caputo pour avoir applaudi une question sur l’ancien juge de la Cour suprême Frank Iacobucci.

Avant la démission de David Johnston en tant que rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère vendredi dernier, les conservateurs avaient critiqué la nomination de l’ancien gouverneur général à ce poste. Ils ont dit que Johnston ne pouvait pas être impartial, en partie à cause de ses liens avec la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Johnston a déclaré qu’il avait demandé à Iacobucci de déterminer s’il était en conflit d’intérêts et qu’il avait obtenu le feu vert. Mais les conservateurs n’ont pas tardé à souligner que Iacobucci avait ses propres liens passés avec la fondation.

Dans l’e-mail, Lametti a écrit qu’il « fait savoir à la communauté » que Caputo a applaudi après que le député conservateur Michael Barrett ait semblé remettre en question l’intégrité d’Iacobucci pendant la période des questions jeudi.

Se levant à la Chambre sur une question de privilège lundi soir, Caputo – qui est avocat – a déclaré que Lametti signifiait vraisemblablement la communauté juridique.

« C’est le ministre de la Justice et procureur général et il dit à un député non gouvernemental qu’il prendra des mesures pour nuire à la réputation d’un autre député », a déclaré Caputo à la Chambre.

« La réputation d’un avocat est vraiment primordiale. Une atteinte à mon intégrité me gêne en tant que parlementaire, en tant que futur avocat en exercice et en tant qu’avocat non en exercice en ce moment. »

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada David Lametti se lève pendant la période des questions le jeudi 9 février 2023 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Dans une déclaration aux médias, Lametti a déclaré qu’il parlait de la communauté italo-canadienne dans le courriel, et non de la communauté juridique.

« Au milieu des célébrations à travers le pays pour le début du Mois du patrimoine italien, j’ai été déçu de voir les conservateurs remettre en question la solide réputation de l’ancien juge de la Cour suprême Frank Iacobucci – un pionnier de notre communauté italo-canadienne et un géant du droit profession », indique le communiqué de Lametti.

« La communauté italo-canadienne mérite de savoir où se situe M. Caputo. »

Caputo a déclaré que Barrett n’avait pas remis en question l’intégrité d’Iacobucci, mais avait seulement souligné qu’il avait une affiliation passée avec la Fondation Trudeau.

« J’ai toujours respecté le juge Iacobucci », a déclaré Caputo.

Iacobucci a été nommé pour siéger au plus haut tribunal du Canada par l’ancien premier ministre Brian Mulroney.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a été créée en 2001 pour honorer l’ancien premier ministre, décédé en 2000. La fondation se décrit comme un organisme de bienfaisance indépendant et non partisan qui aide à financer et à promouvoir la recherche universitaire et d’intérêt public.

Iacobucci est répertorié comme ancien mentor de l’un des universitaires de la fondation.