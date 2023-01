Un député conservateur accusé de “nouveau bas” dans ses commentaires sur la disparition d’enfants d’asile

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un député conservateur a été critiqué pour avoir déclaré que les enfants demandeurs d’asile qui avaient disparu des hôtels du ministère de l’Intérieur “n’auraient pas dû venir ici illégalement” dans un chahut aux questions du Premier ministre.

Au total, 200 enfants sont toujours portés disparus dans les hôtels, a révélé le gouvernement à la suite d’allégations selon lesquelles des jeunes auraient été enlevés dans la rue devant un hôtel de Brighton.

Lors des questions du Premier ministre mercredi, le député travailliste Tulip Siddiq a demandé à Rishi Sunak : « Les ministres ont admis qu’ils n’avaient aucune idée de l’endroit où se trouvaient ces enfants. Pense-t-il toujours que le Royaume-Uni est un refuge sûr pour les enfants vulnérables ?

Le député conservateur Jonathan Gullis a alors chahuté : « Eh bien, ils n’auraient pas dû venir ici illégalement ».

Le député travailliste de Hove, Peter Kyle, a relayé l’échange sur Twitter en déclarant: “Juste au moment où vous pensez avoir tout entendu, le parti conservateur trouve un nouveau plus bas.”

Il a dit L’indépendant que les commentaires «ne correspondent pas aux valeurs de notre nation», ajoutant: «Certains de ces enfants finiront presque certainement dans des gangs criminels si nous ne parvenons pas à les trouver et à les protéger – pourtant Jonathan Gullis a semblé suggérer qu’ils l’ont fait venir.

“L’ignorance et la stupidité de Gullis se sont infiltrées dans la politique gouvernementale, c’est pourquoi les communautés sont de plus en plus ravagées par la drogue et le crime, et les femmes et les filles se sentent si en danger.”

M. Gullis a défendu ses commentaires et a dit L’indépendant que “l’approche de la porte ouverte du Labour vis-à-vis de la migration illégale montre qu’il est déconnecté du public”.

Le député Jonathan Gullis a chahuté un député travailliste lors des PMQ (PENNSYLVANIE)

Il a déclaré que le parti était «à court d’idées sur la migration», ajoutant: «Je soutiens pleinement le Premier ministre pour empêcher les migrants demandeurs d’asile qui sont entrés illégalement au Royaume-Uni, les expulser vers des pays sûrs du tiers monde comme le Rwanda à la place, et briser le vil gangs de contrebande ».

Le groupe de campagne antifasciste Hope Not Hate a réagi à ses propos en déclarant : « Nous sommes choqués et consternés que le député Jonathan Gullis ait utilisé aujourd’hui la disparition de 200 enfants migrants non accompagnés pour tenter de marquer un point politique lors des PMQ.

« Il est extrêmement préoccupant que des enfants séparés demandeurs d’asile soient portés disparus, soupçonnés d’être victimes de la traite et d’être exploités à des fins criminelles. Les députés devraient travailler pour trouver des solutions – et non faire des déclarations choquantes à la maison. »

Robert Jenrick, ministre de l’Immigration, a déclaré mardi aux Communes que le gouvernement travaillait avec les autorités locales pour retrouver les enfants disparus, mais les députés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que “rien ne se passe” pour retrouver les personnes kidnappées par des gangs.

Plus de 4 600 enfants demandeurs d’asile non accompagnés ont été hébergés dans des hôtels depuis juillet 2021, mais 440 ont disparu pendant cette période, a révélé M. Jenrick.

Le député Peter Kyle a affirmé que M. Gullis avait déclaré que 200 enfants demandeurs d’asile disparus “n’auraient pas dû venir ici illégalement” (PENNSYLVANIE)

Quelque 200 enfants sont toujours portés disparus, et environ 88 % d’entre eux sont d’origine albanaise.

Le chef du SNP Commons, Deidre Brock, a condamné les commentaires de l’ancien ministre conservateur M. Gullis comme “un nouveau creux dans un langage déshumanisant”.

Elle a déclaré: «Un membre sur les bancs d’en face qui est clairement déterminé à s’établir comme une sorte de marchand de livres du parti conservateur (Nigel) Farage aurait crié quelque chose de vraiment répugnant hier aux PMQ à propos des 200 enfants demandeurs d’asile qui seraient portés disparus.

“C’était tellement ignoble que je ne le répéterai pas, mais son contenu doit lui être connu à travers l’indignation sur les réseaux sociaux. Se joindra-t-elle à moi pour condamner ses propos qui, en accusant potentiellement 200 enfants vulnérables disparus, marquent un nouveau creux dans le langage déshumanisant envers les demandeurs d’asile ?

“Nous savons tous que le comportement dans cet endroit peut être rauque et passionné, et que les émotions sont parfois très vives, mais nous nous rallierions sûrement tous à déplorer un langage offensant utilisé contre les pauvres et les sans défense d’entre nous.”