Le président de la Chambre des communes du Canada, Anthony Rota, a rendu hommage vendredi à Yaroslav Hunka, 98 ans, de North Bay, en Ontario, lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après le discours de Zelensky au Parlement, dans lequel il remerciait le Canada pour son soutien dans la guerre de l’Ukraine contre la Russie, Rota a présenté Hunka comme un héros de guerre « qui a combattu contre la Russie ». [for] l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes et continue aujourd’hui à soutenir les troupes.

« Le fait qu’un ancien combattant ayant servi dans une unité militaire nazie ait été invité et ovationné au Parlement est choquant », a déclaré le Centre des Amis de Simon Wiesenthal pour les études sur l’Holocauste. « À une époque de montée de l’antisémitisme et de distorsion de l’Holocauste, il est incroyablement troublant de voir le Parlement canadien se lever pour applaudir un individu qui était membre d’une unité de la Waffen-SS, une branche militaire nazie responsable du meurtre de Juifs et d’autres personnes et qui a été déclarée organisation criminelle lors du procès de Nuremberg.