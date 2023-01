Un député californien tué par balle, le suspect grièvement blessé

LAKE ELSINORE, Californie (AP) – Un adjoint du shérif du sud de la Californie a été tué par balle vendredi, deux semaines seulement après qu’un autre adjoint du département a été tué dans l’exercice de ses fonctions.

Le suspect est en garde à vue et a été répertorié dans un état critique après une fusillade avec un deuxième adjoint, a déclaré vendredi le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, lors d’une conférence de presse.

L’adjoint du shérif du comté de Riverside, Darnell Calhoun, a été tué par balle dans la ville de Lake Elsinore, a déclaré le shérif. Il est décédé après avoir été transporté à l’hôpital dans un état grave.

La mort de Calhoun et de l’adjoint Isaiah Cordero était la première depuis 2003 où un adjoint de Riverside a été tué dans l’exercice de ses fonctions, a déclaré le shérif.

Calhoun laisse dans le deuil sa femme enceinte, a déclaré Bianco. Il avait auparavant travaillé pour le département de police de San Diego avant d’être transféré à Riverside.

“Il était l’homme le plus joyeux, le plus positif, le plus bon et le plus sain que vous puissiez imaginer”, a déclaré Bianco.

Calhoun a été le premier adjoint à arriver sur les lieux d’une perturbation vers 16h30 vendredi à la suite d’un appel de “problème inconnu” où des voix pouvaient être entendues en arrière-plan, indiquant une lutte, a déclaré Bianco.

“À ce stade, nous ne sommes pas complètement sûrs des circonstances entourant le contact initial”, a déclaré Bianco.

Le deuxième adjoint a trouvé Calhoun blessé dans la rue et a affronté le suspect lors d’une fusillade. L’identité du suspect n’a pas été révélée.

Le lac Elsinore se trouve à environ 88 kilomètres au sud-est du centre-ville de Los Angeles.

La fusillade de vendredi survient alors que le département du shérif est sous le choc de la mort de Cordero. L’homme de 32 ans a été tué par balle le 29 décembre lors d’un contrôle routier dans la ville de Jurupa Valley, à l’est de Los Angeles.

Cordero avait arrêté une camionnette et le conducteur, William Shae McKay, 44 ans, a tiré sur l’adjoint alors qu’il s’approchait du véhicule. Les forces de l’ordre ont poursuivi McKay dans une chasse à l’homme qui comprenait une poursuite le long des autoroutes de deux comtés, ont indiqué les autorités.

McKay a été tué lors d’une fusillade avec des députés après l’accident du camion.

Le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, et la famille de Cordero ont appelé à la démission d’un juge du sud de la Californie qui a autorisé la libération sous caution de McKay malgré ses longs antécédents criminels.

Le shérif a déclaré que McKay avait été reconnu coupable d’une infraction de «troisième coup» en 2021 qui aurait dû le mettre en prison d’État pendant 25 ans à perpétuité, mais le juge a réduit sa caution, autorisant sa libération, puis l’a libéré après une arrestation pour avoir omis de comparaître à sa condamnation.

