Un shérif adjoint du sud de la Californie est accusé d’avoir brûlé un détenu avec de l’eau chaude dans un centre de santé mentale d’une prison, selon les autorités mercredi.

L’adjoint, qui n’a pas été identifié dans une déclaration du département du shérif du comté d’Orange, travaillait dans le module de logement pour santé mentale de la prison du comté d’Orange le 1er avril alors qu’il purgeait un détenu avec un avis disciplinaire pour violation des règles. Le détenu a refusé à plusieurs reprises de signer l’avis et a mis les mains dans la trappe ouverte de la porte, ajoute le communiqué.

Quand il a refusé de retirer ses mains pour que le sous-ministre puisse sécuriser la trappe, le sous-ministre est parti et est revenu avec deux autres adjoints pour aider à « obtenir le respect volontaire du détenu », ont déclaré les autorités.

« Les adjoints se sont approchés du détenu et ont de nouveau demandé son accord pour ramener ses mains à l’intérieur de la cellule. Lorsque le détenu a refusé, un adjoint est soupçonné d’avoir jeté de l’eau chaude sur le bras du détenu », indique le communiqué. « Lors d’un contrôle de sécurité ultérieur, le détenu a dit à un autre adjoint qu’il avait été blessé lors de l’incident et a demandé une assistance médicale. Le détenu avait des blessures visibles et a reçu des soins médicaux. »

Le lendemain, les trois députés ont été mis en congé administratif et une enquête a été immédiatement ouverte, selon le département du shérif.

L’affaire a été soumise le 21 avril au bureau du procureur du comté d’Orange pour évaluation des charges. Le département du shérif poursuit également son enquête pour déterminer si des violations de la politique ont été commises.

Les trois députés n’ont pas été identifiés en raison de la protection du personnel juridique de l’État pour les policiers, ont déclaré des responsables.

«Je ne tolère absolument pas ce comportement», a déclaré le shérif du comté d’Orange, Don Barnes. «Les adjoints travaillant dans la prison du comté d’Orange sont chargés de fournir des soins et de la sécurité aux détenus sous notre garde, sans causer de tort ou de blessure. Malheureusement, les actions de l’un d’entre eux peuvent se refléter sur les nombreuses, mais je tiens à préciser que cela n’indique pas la conduite des députés à l’intérieur de la prison du comté d’Orange. «

Les actions des députés et l’enquête qui a suivi interviennent lors des appels actuels à examiner la brutalité policière après l’annonce d’un verdict de culpabilité mardi contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, condamné pour la mort de George Floyd en mai dernier.