Un député britannique d’origine indienne salue Yogi Adityanath pour ses UP "Perception modifiée"

Un député britannique a envoyé une carte postale au ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, le félicitant pour le « changement de perception » de l’État.

Le député britannique d’origine indienne, Virendra Sharma, a écrit dans sa carte postale : « Honorable Yogi Adityanath, je voudrais vous féliciter pour avoir obtenu de grands succès dans l’UP et avoir apporté la paix à l’État ».

A cette occasion, l’auteur Shantanu Gupta a présenté au député britannique son roman graphique à succès « Ajay to Yogi Adityanath ». Chacun de ses romans graphiques contient une carte postale pour envoyer un message au ministre en chef de l’UP, Yogi Adityanath. Virendra Sharma a également écrit un message.

S’exprimant à la Chambre des communes, l’auteur Shantanu Gupta a évoqué le parcours de développement de l’Uttar Pradesh.

Il a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi avait créé la « Brand India » à travers le monde, grâce à laquelle les Indiens ont aujourd’hui plus d’importance dans le monde entier, et que « Brand UP » est devenu une marque forte dans toute l’Inde.

Shantanu Gupta a en outre déclaré que le même Uttar Pradesh, autrefois connu pour son anarchie, sa corruption et sa gouvernance inefficace, est désormais une destination d’investissement de premier plan sous le gouvernement Yogi. Dans le classement « Facilité de faire des affaires », UP est passée de la 14e place avant 2017 à la deuxième position.

L’auteur a également mentionné que l’Uttar Pradesh est actuellement classé numéro 1 dans la mise en œuvre de plus de 40 programmes du gouvernement central. Aujourd’hui, l’Uttar Pradesh est connu pour ses réalisations telles que l’autoroute de l’Uttar Pradesh, les nouveaux aéroports, l’électricité 24 heures sur 24 et une solide situation en matière d’ordre public.

M. Gupta a partagé des conversations fascinantes entre lui et le père de Yogi Adityanath, Anand Singh Bisht.

L’auteur a déclaré au Parlement britannique qu’au cours de ses recherches, Anand Bisht avait révélé qu’une petite maison bleue d’une pièce et demie située dans le village de Panchur, dans l’Uttarakhand, était sa seule possession dans sa vie. C’est tout ce qu’il a pu gagner de son vivant grâce au modeste travail de garde forestier.

