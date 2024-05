Un député britannique a été amputé des pieds et des mains après un choc septique. Il souhaite désormais être connu sous le nom de « MP Bionic ».

Des médecins du Colorado partagent des signes avant-coureurs de septicémie



Un législateur britannique qui a perdu ses mains et ses pieds après avoir subi un choc septique est maintenant de retour au travail. Et il espère apporter avec lui un nouveau titre, celui de « député bionique » du pays.

Craig Mackinlay, un membre conservateur du Parlement britannique au service de South Thanet, a déclaré au partenaire de CBS News BBC qu’il a commencé à se sentir mal le 27 septembre de l’année dernière. Après un test COVID négatif, il s’est endormi. Sa femme Kati est pharmacienne et surveillait son état pendant son sommeil. Le matin, elle était extrêmement inquiète après que ses bras soient devenus froids et qu’elle ne puisse pas détecter son pouls.

Moins d’une demi-heure après son admission à l’hôpital, Mackinlay a déclaré que tout son corps, « de haut en bas », était devenu « d’un bleu très étrange ». On lui a diagnostiqué un choc septique et on l’a placé dans le coma pendant un peu plus de deux semaines.

Choc septique est le « stade le plus grave de la septicémie » – une réaction infectieuse extrême qui provoque une défaillance de vos organes et une pression artérielle « extrêmement basse », selon la Cleveland Clinic. Le stade de septicémie potentiellement mortel peut également entraîner des lésions cérébrales et une gangrène. comme l’insuffisance pulmonaire, cardiaque et rénale.

Le député conservateur britannique Craig Mackinlay retourne au travail après avoir été amputé des mains et des pieds après avoir contracté une septicémie. Mackinlay a été transporté d’urgence à l’hôpital en septembre de l’année dernière et a passé 16 jours dans un coma provoqué avant de subir une quadruple amputation en décembre. BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images



Les agents de santé ont déclaré à Kati que son mari était « l’une des personnes les plus malades qu’ils aient jamais vues » et qu’il n’avait que 5 % de chances de survivre, a déclaré Mackinlay à la BBC. Lorsqu’il s’est finalement réveillé, ses bras et ses jambes « étaient devenus noirs » au point qu' »on pouvait presque les frapper ». La septicémie lui a également causé des cicatrices sur le visage et les gencives, lui laissant quelques dents desserrées.

« Je n’ai pas de diplôme en médecine mais je sais à quoi ressemblent les morts », a-t-il déclaré à la BBC. « J’étais étonnamment stoïque à ce sujet. … Cela devait être dû aux différents cocktails de drogues que je prenais. »

Le 1er décembre, ses mains et ses pieds ont été amputés. Et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il obtienne des prothèses pour ses membres manquants – une solution bien accueillie, mais difficile à accepter.

« Ils n’avaient aucun muscle, c’était assez horrible », a-t-il déclaré. « Vous avez ramassé votre jambe et vous pouvez voir un os et une sorte de pendaison. »

Le député conservateur britannique Craig Mackinlay arrive en voiture au palais de Westminster, dans le centre de Londres, le 22 mai 2024, avant la session hebdomadaire des questions du Premier ministre (PMQ) à la Chambre des communes. BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images



Après avoir passé des semaines à développer les muscles nécessaires et à s’habituer à sa nouvelle façon de se déplacer, Mackinlay a finalement fait ses 20 premiers pas seul le 28 février.

« Après un temps très court, vous pensez : ‘Je peux le faire' », a-t-il déclaré. « …Marcher était mon signe de réussite. »

Cependant, s’habituer à ses nouvelles mains a été un peu plus difficile. Même avec des prothèses, dit-il, « les mains sont une véritable perte ».

« Vous ne réalisez pas tout ce que vous faites avec vos mains… utilisez votre téléphone, tenez la main de votre enfant, touchez votre femme, faites le jardin. »

Mais Mackinlay n’est pas intéressé à « gémir et se plaindre ou à se déprimer sur les choses que vous ne pouvez pas faire ». Au lieu de cela, il souhaite devenir connu sous le nom de « député bionique » et travailler sur une campagne visant à éduquer les autres sur la septicémie.

« Lorsque les enfants viennent dans le fantastique centre éducatif du Parlement, je veux qu’ils enlèvent la veste ou la jupe de leurs parents ou de leur professeur et disent : ‘Je veux voir le député bionique aujourd’hui' », a-t-il déclaré. « … Il faut être joyeux et positif quant aux choses que l’on peut faire et je découvre chaque jour quelque chose de nouveau que je peux faire. »

