Un député australien dénonce un réseau d’information pour l’échec sexiste de Photoshop

Une chaîne d’information australienne a été critiquée après avoir diffusé une photo truquée d’une femme politique qui « agrandissait » ses seins et rendait sa tenue plus révélatrice.

L’image modifiée de Georgie Purcell, 31 ans, membre du Conseil législatif de Victoria, est apparue lundi soir sur Nine News Melbourne après avoir critiqué le rejet par le gouvernement d’une interdiction de chasse au canard.

« Faire retoucher mon corps et mes tenues par un média n’était pas sur ma carte de bingo », a écrit le plus jeune député de l’État.

Elle a partagé l’image utilisée par 9 News à côté de la photographie originale.

“Notez les seins agrandis et la tenue qui doit être rendue plus révélatrice”, a écrit Purcell, une ancienne strip-teaseuse qui s’est déclarée être une cible constante de sexisme.

« Je ne peux pas imaginer que cela arrive à un député de sexe masculin. Ce qui donne?”

La députée Georgie Purcell a appelé Nine News Melbourne sur X pour avoir utilisé une image modifiée d’elle lors de son émission. X/Georgie Purcell

L’image photoshopée a non seulement « agrandi » les seins de Purcell, mais a également modifié sa tenue, passant d’une robe débardeur blanche à un haut court révélant son ventre.

Le politicien et avocat tatoué a souligné que la photo modifiée ne pourrait jamais être elle.

« Astuce n°9 : J’ai tout le ventre tatoué », a-t-elle noté à propos de la chair sans encre vue sur l’image d’actualité.

Hugh Nailon, directeur de Nine News Melbourne, s’est ensuite excusé pour « l’erreur graphique » survenue à la suite de « l’automatisation par Photoshop ».

Purcell a noté sur X que l’image modifiée « agrandissait » ses seins et rendait sa tenue plus révélatrice. Neuf nouvelles

« J’aimerais sincèrement m’excuser auprès de Georgie Purcell pour une erreur graphique survenue dans le bulletin d’hier soir », a-t-il déclaré.

« Notre service graphique a trouvé une image en ligne de Georgie à utiliser dans notre article sur la chasse au canard. Comme c’est une pratique courante, l’image a été redimensionnée pour correspondre à nos spécifications. Au cours de ce processus, l’automatisation de Photoshop a créé une image qui n’était pas cohérente avec l’originale », a déclaré Nailon.

“Cela ne répond pas aux normes éditoriales élevées que nous avons et pour cela nous nous excusons sans réserve auprès de Mme Purcell.”

L’image originale (ci-dessus) montre Purcell dans une robe blanche. X/Georgie Purcell

Purcell, qui est la plus jeune femme au parlement de l’État, s’est déclarée être une cible constante du sexisme.

L’avocate de 31 ans, qui travaillait comme strip-teaseuse pour subvenir à ses besoins pendant ses études, dit à la BBC l’image modifiée a revigoré le vitriol sexiste dont elle est victime depuis son élection en 2022.

“[They are] me critiquant, me disant de revenir sur le poteau, comme si je l’utilisais comme une arme contre moi », a-t-elle déclaré.

Purcell était également sceptique quant à la réponse de Nine News Melbourne et à la raison pour laquelle le personnel de la rédaction n’avait pas remarqué que sa tenue avait été sexualisée.

“Il ne s’agit pas simplement d’une personne aléatoire sur Internet”, a-t-elle déclaré. “C’est une organisation avec beaucoup de personnel et beaucoup de ressources qui devrait franchement en savoir plus.”











