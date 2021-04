Kelly a été informé de l’interdiction de Facebook par SMS lundi matin, a-t-il déclaré aux médias, décrivant le mouvement comme « la censure. »

L’interdiction de la page avec quelque 86 000 abonnés représente «Ingérence dans la démocratie australienne», il a dit.

Ancien député libéral @CraigKellyMP a été dépouillé d’une controverse #Facebook page en Australie pour « violation de ses politiques de désinformation ». Lire l’histoire complète ➤ https://t.co/lUjMAyFG4y@Gardien – Premier brouillon (@firstdraftnews) 26 avril 2021

« C’était la page Facebook politique la plus populaire et la plus utilisée du pays », dit-il, dans des remarques citées par ABC. «Ils ont essentiellement brûlé et incendié et incinéré et effacé du compte rendu, des commentaires précédents et des choses que j’avais faites.»

La page personnelle et le compte Instagram de Kelly sont restés actifs, pour le moment. Un porte-parole de Facebook a déclaré dans un communiqué que le député australien avait « à plusieurs reprises » violé leurs politiques.

«Nous n’autorisons personne, y compris les élus, à partager des informations erronées sur Covid-19 qui pourraient entraîner des blessures physiques imminentes ou [Covid-19] vaccins qui ont été démystifiés par des experts en santé publique », a déclaré le porte-parole.

« Ce n’est pas de la désinformation si vous avez une divergence d’opinion, » Kelly riposta. «L’idée qu’ils sont des pourvoyeurs de toute la vérité est tout simplement scandaleux.» L’interdiction n’est pas seulement scandaleuse, mais viole également les principes de la liberté d’expression, a-t-il ajouté.

Facebook n’a pas seulement supprimé quelques messages, mais la page entière, a-t-il déclaré, la décrivant comme « Comme mettre le feu à un livre, pas seulement supprimer les pages avec lesquelles ils ne sont pas d’accord. »

Ces gens sont les héritiers de ceux qui brûlaient des livres parce que c’est effectivement ce qu’ils ont fait.

Kelly représente Hughes, un district parlementaire au sud de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud, depuis 2010. Il a démissionné du Parti libéral au pouvoir en février, après que Facebook l’a suspendu pour « désinformation » à propos de Covid-19 et quelqu’un du bureau du Premier ministre Scott Morrison lui a dit de « tais-toi » À propos du virus.

Flush du succès de « fortifiant » l’élection présidentielle américaine de 2020, Facebook a annoncé en décembre qu’il interdirait tout « fausses déclarations » et « désinformation » à propos de Covid-19, même s’il est affiché par des agents publics.

En janvier, le géant des médias sociaux de Mark Zuckerberg s’est heurté à Canberra au sujet d’un projet de loi exigeant que les médias sociaux paient pour le contenu des nouvelles. Après une semaine d’interdiction sur Facebook de tout contenu d’actualité en Australie, le gouvernement a cédé et a proposé une loi modifiée, qui, selon les critiques, favorisait les grandes entreprises par rapport aux organes de presse locaux et indépendants.

